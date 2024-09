Gužve u Radničkoj: Veliki broj Zagrepčana ostaje na Gradskoj plinari, Holding objavio upute

Podijeli :

Ispred Gradske plinare Zagreb – Opskrba (GPZO) su velike gužve građana koji žele ostati njihovi korisnici i na vrijeme do roka koji istječe 23. rujna, zatražiti ostanak u GPZO-u te plin plaćati deset centi jeftinije po megavatsatu nego Međimurje-plinu koji je opskrbljivač u javnoj usluzi.

Veliki red građani od srijede ujutro stvaraju ispred Gradske plinare Zagreb – Opskrba u Radničkoj cesti.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je pozvao građane Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića, koji su dosad bili korisnici Gradske plinare Zagreb – Opskrba (GPZO), da do 23. rujna zatraže da ostanu u GPZO-u i ako to naprave imat će deset centi jeftiniji plin po megavatsatu u odnosu na Međimurje-plin koji je u javnoj usluzi.

Tomašević otkrio cijenu plina koju će GPZO ponuditi građanima

Ključna stvar je, rekao je Tomašević, da ako građani, koji su dosad bili korisnici GPZO-a ne potpišu novi ugovor i zahtjev da ostanu u GPZO-u, će automatski, po zakonima, po odluci Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) biti prebačeni na Međimurje-plin 1. listopada. Naime, ta je tvrtka dobila koncesiju za opskrbu plinom, odnosno određena je za opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027.

Upute građanima

Tomašević je objasnio da građani imaju rok do 23. rujna da kad poštom dobiju pismo od GPZO-a, vrate ugovor i ispunjeni obrazac za promjenu opskrbljivača, i tada, ako to naprave, će ostati na GPZO-u. Građani u tom pismu dobivaju sve dokumente i samo moraju, bez da išta plate, otići na prvi poštanski sandučić ili prvu poštu vratiti taj ugovor i ispunjeni obrazac, odnosno poslati ga natrag GPZO-u.

Tomašević je rekao i da građani koji još uvijek nisu poštom dobili pismo od GPZO-a, ne moraju čekati to pismo nego već sada mogu otići na web stranicu GPZO-a, ispuniti obrazac i elektronski to riješiti. Kaže i da ne moraju ići u poštu nego mogu i fotografirati potpisani ugovor i poslati ga GPZO-u e-mailom, a mogu i na tri mjesta otići u poslovnicu i prebaciti se na GPZO. Centar za korisnike GPZO-a produžio je radno vrijeme do 19 sati.

“Nevjerojatno je da se javnost bavi tako trivijalnim stvarima! Ovdje se ne radi o cijeni plina, nego o marži”

Bitno je, kaže Tomašević, da kad građani potpišu ugovor s GPZO-om, ne može im GPZO povećati cijenu. Potpisali su ugovor na godinu dana i u tih godinu dana se jamči ta cijena, ne može biti veća što god se događalo na tržištu i mora im GPZO isporučiti plin. To je ugovorna obveza GPZO-a, tako da građani nemaju nikakav rizik a imaju 10 centi jeftiniji plin, poručio je Tomašević.

Više mogućnosti za preuzimanje i predaju potrebne dokumentacije

Iz Zagrebačkog holdinga danas su izvijestili da je Gradska plinara Zagreb – Opskrba (GPZO) koja od 1. listopada građanima pruža uslugu opskrbe plinom na tržišnoj usluzi, otvorila više mogućnosti za preuzimanje i predaju potrebne dokumentacije za ostanak.

Za ostanak u Gradskoj plinari Zagreb – Opskrba, potrebno je ispuniti i potpisati Zahtjev za promjenu opskrbljivača te Ugovor o opskrbi plinom, te ga poslati ili predati Gradskoj plinari Zagreb – Opskrba do 23. rujna. Građani već sada na svoje adrese zaprimaju kompletnu dokumentaciju za ostanak koju je GPZO poslao poštom, a očekuje se da će ju većina građana primiti do kraja ovoga tjedna.

Klisović o Međimurje plinu: Sve je to malo, onako, čudno, ne znamo odakle dolazi plin

Također, do zahtjeva i ugovora moguće je doći i putem web obrasca koji se nalazi na stranici www.gpz-opskrba.hr. Prilikom popunjavanja obrasca, građani trebaju dostaviti i očitanje plinomjera.

Zahtjev i ugovor moguće je GPZO-u dostaviti na više načina: skenirati ili kvalitetno fotografirati te poslati putem e-maila na [email protected], besplatno poštom putem priložene frankirane kuverte na adresu Radnička cesta 1, Zagreb ili predati osobno u Centru za korisnike GPZO-a, Radnička cesta 1.

Građani do svojih ugovora mogu doći i osobnim dolaskom u korisnički centar GPZO-a (Radnička cesta 1), u centrima za korisnike Zagrebačkog holdinga na adresama Ulica grada Vukovara 41 te Dubečka 2 te ih na istom mjestu odmah i potpisati.

U Zagrebačkom holdingu kažu da radi izbjegavanja veće gužve, preporučuju građanima slanje zahtjeva poštom ili elektronski.

