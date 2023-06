Peter Magyari za N1: Kazna koju je dobio PPD nije uobičajena

Podijeli :

Novinar mađarskog news portala Valasz Online, Peter Magyari, gostovao je u Newsroomu N1 televizije i osvrnuo se na kaznu od 1,35 milijuna eura, koliko odredbom mađarskog energetskog regulatora MEKH mora platiti Prvo plinarsko društvo (PPD).

Razlog – manipulacija na tržištu energenata, odnosno ponašanje PPD-a na aukciji plinovodnih kapaciteta iz Austrije koja je bila održana od 17. do 26. siječnja 2022., nekoliko tjedana uoči ruske agresije na Ukrajinu.

PPD demantira: Mađarska uoči agresije nije ostala bez plina iz Austrije

Regulator na teret Vujnovčevoj kompaniji stavlja podizanje cijene transporta plina iz Austrije u Mađarsku i popunjenost tih kapaciteta od samo 50 posto, iako je interes zakupaca na početku aukcije bio gotovo dva i pol puta veći od maksimuma.

No, glavno pitanje u ovoj priči jest visina same kazne, odnosno, je li prestroga.

“Da, ovo je veoma neuobičajeno. Ove su aukcije obično rutinske, u zadnje tri godine dogodilo se više od 3000 njih. Mogu biti dnevne, mjesečne i godišnje. Ali, mađarski regulator odlučio je izdati ovoliku kaznu i to je neobično”, započeo je Magyari pa se osvrnuo na potencijalna nagađanja:

“Razgovarao sam s mnoštvom ljudi koji rade u plinskoj i naftnoj industriji u Mađarskoj te su mi svi rekli sljedeće, da je jedina tvrtka koja ima povjerenje ruski Gazprom. Znači, nisu mogli naći nikakvu prednost PPD-a ili neke druge tvrtke zašto bi ta manipulacija mađarskim plinskim tržištem bila dobra zamisao.”

Očekivano, PPD se žalio i tvrdi da nije počinjena nikakva šteta Mađarskoj, prvenstveno jer su svi kapaciteti prodani u dnevnim aukcijama. Ako je to istina, zašto se kaznilo PPD?

Grmoja: Vidim koliko je PPD proširio pipke u Saboru

“Mađarski regulator tvrdi da je došlo do štete jer nitko nije znao kako će proći dnevne aukcije, hoće li biti uspješne ili ne. Misle da je to moglo dovesti do povećanja cijene plina. To je, prije svega, sigurnosni problem, jer nije se moglo znati što će se dogoditi na dnevnim aukcijama. Nemam konkretnih podataka o tome jesu li dnevne aukcije uspjele ispuniti taj nedostatak od 50 posto u opskrbi. Ne znam je li istina ili ne to što PPD tvrdi, ali mađarske vlasti kažu da što se tiče pitanja cijene, došlo je do štete za mađarsko tržište. Morali su dokazati da je izvedena tržišna manipulacija i oslonili su se na EU regulativu za svoju odluku i našli razlog za to da je tržište bilo problematično, odnosno, da je bilo problema na tržištu”, objasnio je Magyari.

Regulator je u objašnjenju otišao toliko daleko da tvrdi kako cijela ova stvar može biti opasna za mađarsku industriju i poljoprivredu.

“Da, obično je veljača kraj sezone grijanja. To je vrijeme kad i dalje trebate veliku količinu plina jer je i dalje hladno, ali isto tako, početkom jeseni spremišta su napunjena do punih kapaciteta, što se isprazni do veljače. Zato je kao sigurnost važno imati što je više plina moguće u veljači”, kazao je mađarski novinar pa komentirao tvrdnju PPD-a da je uvezao količinu plina koliku je htio, no umjesto preko Austrije, to se učinilo preko Slovačke i ispada da se neke brojke ne poklapaju:

N1 otkriva: Mađari kaznili PPD – mora platiti 1.35 milijuna eura

“Kad je mađarski regulator proveo istraživanje o tome što se može dogoditi i kad su postavili pitanje PPD-u zašto se povukao iz aukcije nakon 36. kruga, PPD je poručio da bi bilo jeftinije koristiti rutu preko Slovačke, međutim, s tim je bilo nekih problema. Kao prvo, aukcija za granične kapacitete je bila zatvorena 13. siječnja, a PPD je odustao 26. siječnja. Dakle, puno kasnije. I nisu mogli koristiti slovački plinovod u to vrijeme. Kao druga stvar, podastrli su dokumentaciju o tome kako izračunavaju cijenu, a u njoj koriste euro naprama forinte iz srpnja, a sve se dogodilo u siječnju. To je zapravo izmišljena priča, tek su šest mjeseci nakon dali ovu dokumentaciju.”

Možda je kazna zapravo bila poruka drugima kako ne bi činili nešto slično?

“Tako je. Nemam službenu potvrdu za to, ali razgovarao sam s nekim ljudima i rekli su da je to važan signal za tržište te bi sljedeći put kazna mogle biti puno veća”, pojasnio je Magyari i dodao da su se promijenila pravila aukcija nakon ovog incidenta:

“Bilo koja tvrtka se mogla prijaviti za sto posto kapaciteta i to je učinio PPD. Ali, od prošlog travnja pravilo je mnogo strože pa se jedna tvrtka može prijaviti za samo 75 posto kapaciteta.”

Što ovakva kazna može značiti za buduću poziciju PPD-a na mađarskom i europskom tržištu energenata općenito?

“Misli da to neće promijeniti pravila “igre”. Za obične je građane to velika svota, ali za tvrtku kao PPD nije. S druge strane, to dokazuje da su regulatori u srednjoj Europi stroži i žele spriječiti manipulacije na tržištu. Iako je ovo važan prvi korak, neće promijeniti “igru”. Što se PPD-a tiče, mislim da je to za njih lokalni problem. Sve ovo se dogodilo prije godinu dana, ali još uvijek trguju u ovoj regiji. Zato mislim da neće biti štete na njihovu reputaciju i da će nastaviti trgovinu plinom u Mađarskoj i biti važan igrač u ovoj regiji”, kazao je Magyari te za kraj spomenuo da je PPD imao neke probleme s Gazpromom oko dostave plina, ali ništa od toga nije službeno pa ne može govoriti sa sigurnošću oko problema tog tipa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Sve ste isprobali, a komarci vam i dalje dosađuju? Rješenje vam je “pred nosom” HZZO čisti liste, evo tko se sve mora osobno javiti Na razgovoru za posao ostao zatečen pitanjem. Pljušte komentari na mrežama