Pitali smo Hrvate kolika bi trebala biti plaća za dostojanstven život: “Otvorite svoj biznis pa pokažite”

Nastavak usporavanja inflacije i u siječnju građani kažu, nisu osjetili. Dapače, cijene hrane, režija i stanovanja i dalje rastu, posebice u Zagrebu. Pitali smo građane, ali i sindikate te ekonomske stručnjake - kolika bi prosječna plaća trebala iznositi s obzirom na troškove života u metropoli, ali i u Hrvatskoj - za dostojanstven, pristojan život.

Hrana, režije, stanovanje – redovni su to troškovi hrvatskih građana koji mnogima zadaju glavobolje. Voljeli bi da si mogu s prosječnim plaćama priuštiti pristojniji život i ponešto uštedjeti. Ali uz rast cijena, kažu – teško.

“Koliko bi trebala iznositi plaća za dostojanstven život u Zagrebu?

1500 eura. Najmanje.” “2500 eura.” “Ajoooj… dobacuje joj gospođa pored (2 tisuće eura!) Ha?… 2 tisuće.”

Kažu, to su plaće kojima bi im porasla kvaliteta života – jer bi si mogli priuštiti stvari o kojima trenutačno mogu samo maštati.

“Hmmm… Putovanje.” “Pa malo bolji auto, veći stan definitivno, ali teško. u Hrvatskoj teško.” “Sve si mogu priuštiti.”

Te sreće nisu – umirovljenici. “Inače sam liječnik i nakon 41 godine staža imam penziju 750 eura. Mislim da je to super za dostojanstven život. Znači, ako nisam štedjela nema ništa od toga, i od onoga što sam naslijedila da iznajmljujem neki stan i tako dalje – nema života”, kaže nam Nina.

Sindikat kaže – 2.000 eura

Prosječna neto plaća u Zagrebu u studenom prošle godine iznosila je 1.387 eura, odnosno 179 eura više od hrvatskog prosjeka. Viša je bila i ona medijalna, pa je tako zagrebačka plaća bila viša za 141 euro i iznosila je 1.171 euro.

Prema izračunu Novog sindikata za više od pukog preživljavanja i za dostojanstven život – taj iznos trebao bi biti znatno veći. Tako bi si, primjerice, četveročlana obitelj mogla osigurati kvalitetniju prehranu, stanovanje, kupovinu odjeće, prijevoz, odlaske na kulturne manifestacije i godišnji odmor.

Mirovine su prije deset godina iznosile pola plaće, evo koliki je udio danas

“U ovom trenutku kada bi samo usklađivali financijski unoseći podatke inflacije onda bi došli do iznosa negdje između 1.900 i 2.000 eura. Znači, to se radi o neto iznosu. Naša Vlada ovim povećanjem minimalnih plaća uvela je jedan dobar trend, ali trebalo bi naš izračun još najmanje 6 godina tim ritmom, povećanjem 20’% da bi se uvrstili u neki krug prosječnih europskih država”, kaže Mario Iveković iz Novog sindikata.

Ekonomist Boris Podobnik ne slaže se da je ovaj izračun i ostvariv. “Možete vi govoriti i o iznosu od 3 tisuće eura, samo otvorite sam svoj biznis pa nam pokažite na primjeru kako je to moguće. Čim imate korupciju kao što to ima Hrvatska to znači da definitivno morate živjeti u siromaštvu jer je takva država neefikasna. Ako želimo zaista dostojanstveno živjeti ili trebamo otići na Zapad ili stvarno moramo poraditi i prisiliti vlast da zemlju učini manje korumpiranom”, smatra Podobnik.

Iako je pojam dostojanstvene plaće individualan i kao takav ne postoji u ekonomskom kontekstu, do većih plaća i kvalitete života – može se jedino doći uz decentralizaciju i veću produktivnost, ističe ekonomski analitičar Damir Novotny. A tu ne stojimo dobro.

“Hrvatska ima najnižu produktivnost uz Bugarsku, rada u Europskoj Uniji. Kao posljedica te želje da živimo bolje nego koliko stvorimo je siva ekonomija. Siva ekonomija u Hrvatskoj je raširena. Doseže čak 30 posto ukupnih ekonomskih aktivnosti, dakle 30 posto ukupnih ekonomskih aktivnosti je nezabilježeno u statistikama”, kaže Novotny.

Pa tako ističe znatan broj onih koji imaju neprijavljene prihode od nekretnina. U isto vrijeme, stanovanje u Zagrebu mnogima je postalo nepriuštivo. Najam stana od 50 četvornih metara košta od 600 pa do 850 eura, a ako ga poželite kupiti – morat ćete izdvojiti i do 250 tisuća eura. Naravno, lokacija diktira cijenu.

“Ako ste vi mlad recimo i roditelji vam nisu ostavili neku imovinu pa samim time morate kupiti stan vama je normalno, puno isplativije da napustite Zagreb nego da ostanete u Zagrebu”, govori Podobnik.

A umjesto Zagrepčanima, život u metropoli je vjerojatno jeftiniji – strancima. S takvom nacionalnom politikom, mlade obitelji u Hrvatskoj radije kupuju jednosmjernu kartu u neku od razvijenijih i manje korumpiranih zemalja.

