Analitičar otkrio koji su najveći problemi Hrvatske vojske: “Njih ne bi riješilo uvođenje vojnog roka”

Vojni analitičar Igor Tabak gostovao je u Dnevniku N1 kod Ilije Jandrića gdje je komentirao moguće uvođenje vojnog roka u Hrvatskoj.

Tabak smatra da nije cijeli mehanizam vojnog roka u Hrvatskoj zamrznut odjedanput. “Nakon što je sve raspušteno, nakon što su nekretnine dobrim dijelom otišle van, nakon što su se izgubile i zalihe opreme, kao i svega što treba za dnevno izdržavanje tog ovećeg ljudstva, mislim da je to teško uvesti i nije jeftino”, rekao je.

“Nažalost, naša profesionalna vojska često završi na danima i danima teškog fizičkog rada”, dodao je dajući primjer potresa.

“Godinama sam pokušavao koliko je koštao povratak vojke u vojarne širom zemlje. To su bila velika ulaganja. Ne bi me čudilo i da za ovakav ročni sastav treba dodatno popravljat te vojarne ili osposobiti dodatne objekte i centre. To su sve jako ozbiljni troškovi. Imamo i vlastite odore koje su dosta skuplje nego one generičke. Naoružavamo se u NATO kalibar, a sve to košta, te oprema ima rok trajanja. To su veliki troškovi koji se ponavljaju. To nije kao nekada kada se moglo koristiti čeličnu opremu”, naveo je Tabak.

Napominje i da će to tražiti suglasnost predsjednika kao vrhovnog zapovjednika, ali Sabora. “To su ozbiljne stvari koje trebaju biti usuglašene, ali mora biti usuglašeno i sa Ministarstvom obrazovanja da neki studenti ne gube godinu zbog toga”; rekao je.

“Hrvatska ima profesionalnu vojsku i ovakva kratkotrajna vojna služba teško može biti ozbiljna dopuna. Naše susjedstvo nije ni Izrael in Ukrajina i nemamo rat na granici. Srbija, što god tamo pričala vlast, je vrlo usmjerena na Kosovo i polako svojom pričom i retorikom prikiva sve ono što se oko Kosova traži. Ovakvo uvođenje vojne obveze ne bi riješilo najveće probleme hrvatskog obrambenog sustava koji teško privlači i zadržava ljude, a tu je i pribavljanje streljiva je mi nemamo svoju proizvodniju što je logistička nesreća. Investicija u takve stvari bi bila puno priča”, dodao je.

