Pogledajte tko su najveći investitori u Vladi: Dio ministara poslušao premijera, dio nije impresioniran

Premijer Andrej Plenković u prošloj je godini u narodnu obveznicu uložio 30 tisuća svojih eura. Tvrdio je da je to sigurno ulaganje, čak i javno pozivao svoje ministre da i oni moraju uložiti kako bi svojim primjerom pokazali da se to isplati. Uz to, i on i supruga uložili su po 5000 eura uložili u trezorske zapise.

Najveću vjeru u državne obveznice svojim je primjerom pokazao Gordan Grlić Radman. Uložio je u njih čak 100 tisuća eura, njegova supruga još 70 tisuća. Zato što joj je posudio 100 tisuća eura, Republika Hrvatska nakon dvije godine Radmanu će povrh tih 100 tisuća platiti još 7300 eura za kamatu, piše Dnevnik.hr.

I u kućanstvu ministra financija znatno se ulaže u državu. Supruga Marka Primorca uložila je po 30 tisuća eura u narodne obveznice i trezorske zapise.

Dio ministara poslušao je premijera

Dio ministara, baš kao i predsjednik Sabora, poslušao je premijera, pa su tako Davor Božinović, Tomo Medved, Nikolina Brnjac i Gordan Jandroković uložili po 1000 eura u narodnu obveznicu.

Vili Beroš i Anja Šimpraga uložili su pak po 500 eura, i to Beroš ne osobno, nego njegova supruga.

No jedan dio Vlade očito nije bio impresioniran premijerovim nagovorom. Prema posljednjim podacima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Marin Piletić, Marija Vučković, Damir Habijan, Nina Obuljen Koržinek i Radovan Fuchs nisu u prošloj godini uložili ni u trezorske zapise ni u narodnu obveznicu.

Što se pak preostalih članova vlade tiče, a to su ministri Bačić, Butković, Malenica, Erlić i Anušić, objava njihovih imovinskih kartica još se čeka.

Imovinske kartice

Evo kakva je situacija s ostalim podacima iz imovinskih kartica.

Uglavnom se radi o manjim korekcijama plaća. Primjerice, plaća premijera Plenkovića iznosi 3263 eura, što je za 70-ak eura više nego lani.

No u odnosu na prošlu imovinsku karticu, štednja mu je manja, baš kao i, čini se, predsjedniku Sabora Jandrokoviću. S obzirom na to da je ove godine zbog informatičkih problema produljen rok za predaju imovinskih kartica – obično je do 31. siječnja – detaljnije analize i provjera imovine tek trebaju uslijediti.

