Premijerov savjetnik objasnio kako su izabrali proizvode kojima su ograničene cijene

Posebni savjetnik premijera za ekonomiju Zvonimir Savić komentirao je u N1 Studiju uživo peti antiinflacijski paket.

U ponoć je na snagu stupila Vladina uredba o ograničenju cijena 30 proizvoda.

Kompletna košarica proizvoda, čija je cijena ograničena, na kraju prošle godine stajala bi 99,68 eura, a prema novim cijenama – 76,19 eura, što je 23,5 posto manje.

Savić kaže da se uredba primjenjuje na terenu: “Mislim da su mnogi naši sugrađani danas obratili posebnu pozornost na to primjenjuje li se. Kako se to vidi? Najvidljiviji mogući način je kad uđete u trgovinu. One grupe proizvoda za koje su limitirane gornje cijene imaju posebnu oznaku. To su proizvodi koji spadaju u grupu 30 proizvoda kojima su cijene limitirane na način da je definirana najveća moguća cijena po kojoj se smije prodavati. Svi to uredno poštuju”, kaže.

Nove cijene dovode do “osjetnih sniženja”

Upitan kako je došlo do liste baš tih 30 proizvoda, baš te gramaže i veličine, odgovara: “Išlo se redom. Imali smo jednu košaricu od nekih osam proizvoda donedavno, gdje su cijele bile limitirane. Međutim, kako je po zadnjim podacima došlo do blagog porasta inflacije, odlučili smo se na malo opsežniji pristup. Ova potrošačka košarica od 30 proizvoda obuhvaća najnužnije, elementarne stvari.”

“Cijene su limitirane na način da bude značajnije pojeftinjenje. Ako uzmete tu košaricu od 30 proizvoda, njihova cijena je krajem prošle godine bila gotovo točno 100 eura. Sada kada biste kupovali tu istu košaricu, cijena bi bila gotovo 25% niža. To su osjetna sniženja. Na takav način smo htjeli dati svoj doprinos u ublavažanju posljedica visokih stopa inflacije”, dodaje.

S obzirom da svake godine uoči sezone cijene idu gore pa u devetom mjesecu opet dolje, građani se pitaju bi li se ovo sve dogodilo i bez petog paketa.

Savić ističe kako situacija u svijetu i Hrvatskoj nije ukazivala na to da jenjavaju inflatorni pritisci: “Zamijetili smo da je u osmom mjesecu došlo do porasta cijena. Inflatorni pritisci su i dalje prisutni i mi smo procijenili da je ovo bio najbolji trenutak da spriječimo bilo kakav uzlazni trend”, tvrdi.

Upitan zašto se ovo nije moglo napraviti prije osam mjeseci, odgovara: “Ovo nije prvi put da ograničavamo rast cijena nekih proizvoda. Ovo je već peti paket mjera koje Vlada donosi i nije jedina mjera. Već smo jednom donijeli odluku o limitiranju cijena osam proizvoda, a sada smo odlučili proširiti paket. To nije jedina mjera u cijelom paketu. I u prijašnjem paketu smo imali veliku pomoć i podršku umirovljenicima, subvenciju električne energije prije pola godine, a i cijena plina je također subvencionirana. Mi ne govorimo o nečemu što je vlada sada odlučila, već o nastavku dosadašnjih paketa mjera.”

Hoće li mjere suzbiti inflaciju?

Savić smatra da će mjere pridonijeti suzbijanju inflacije: “Ova košarica je dio cjelokupnog paketa, a riječ je o indeksu potrošačkih cijena u kojemu svi proizvodi koje smo naveli imaju svoj doprinos u smislu izračuna. Očekujemo da bi limitiranje ovih cijena doprinijelo nastavku ublažavanju rasta stope inflacije tako da se iduće godine polako vratimo u normalne stope inflacije”, objašnjava.

Vladine projekcije za inflaciju ostaju iste: “Može doći do manjih korekcija. I da dođe do blage korekcije na više, mislim da su bitne posljedice paketa koji smo donijeli. Zbog ovakvih mjera i drugih trendova, zaista očekujemo jenjavanje stope inflacije. Kod nas se od kraja prošle godine pa praktički do kolovoza ove godine konstantno usporavala stopa inflacije, osim što je nešto malo porasla u kolovozu. Ovakvim mjerama Vlade ćemo samo ubrzati taj trend”, zaključio je.

