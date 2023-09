Primorac o dodatnom oporezivanju banaka: Sve opcije su na stolu

Podijeli :

N1

Ministar financija Marko Primorac pojasnio je porezne izmjene, koje će vrijediti s početkom iduće godine. S posebnim osvrtom na dodatnu dobit kod banaka, odnosno, "porez na ekstraprofit".

“Upravo su dohodak od imovine, imovinskog prava i kapitala ti koji povećavaju nejednakosti u društvu. Zato smo se odlučili pribjeći jednom drugom rješenju, a to je ne dozvoliti autonomiju, ali propisati fiksne uvećane stope poreza na dohodak za dohotke od imovine, imovinskih prava i kapitala. Dakle, za pojedine vrste dohodaka koji dosad nisu bili uključeni i na taj način ne dovesti one koji ostvaruju dohotke iz ovih izvora u povoljnije pozicije nego prije poreznih izmjena, a istovremeno omogućiti povećanje prihoda jedinica lokalne samouprave za taj dio. Dakle, neće gubiti taj dio ukidanjem prireza”, izjavio je ministar.

Dodao je i da Vlada nije sklona selektivnom oporezivanju. No, neke su zemlje Europske unije uvele posebne poreze za banke, što nije isključeno ni u Hrvatskoj.

Primorac objasnio zašto je inflacija u Hrvatskoj nešto viša

“Vjerujem da će države članice Europske unije i eurozone o svemu ovome razgovarati. Ono što mogu reći u kontekstu selektivnog oporezivanja banaka, jest da smo imali konzultacije unutar Vlade i radili brojne analize te zaključili da nismo skloni selektivnom oporezivanjem. No, u bankovnom sustavu to je moguće jer su to specifični oblici poreza jer to nije klasični porez na dobit. Kod nas su sve opcije na stolu, ali smo manje skloni selektivnim nego općenitim opcijama”, izjavio je Primorac pa dodao:

“Ministri financija ne bi trebali intervenirati u segment monetarne politike, ali kad nam se učini da je to oportuno, treba ukazivati na različite mogućnosti koje postoje i učinke primjene različitih instrumenata.”

Dodatan porez na dobit je također “na stolu” i ministar naglašava da ništa nije isključeno, već da se o svemu raspravlja.

“U Vladi imamo kontinuirano sastanke, raspravljamo o mjerama i učincima primjene raznih mogućnosti. Vrlo precizno važemo i odlučujemo što primijeniti.”

Bankama je dobit u prvih šest mjeseci ove godine porasla za oko 50 posto pa postoji bojazan da bi banke mogle prikrivati svoje aktivnosti.

Obračun s profiterima: Hoće li se uvesti ekstraporez na trgovačke marže?

“Nema toga, postoji Porezna uprava koja sve prati i onemogućava prikrivanje ili umanjivanje porezne obveze. Međutim, moramo biti svjesni činjenice da je bankovni sustav jedan segment gospodarstva i da s bankama razgovaramo. Kad kažem da neće biti selektivnog oporezivanja, to ne znači da ne razgovaramo od drugim mogućnostima. Imamo vremena do kraja godine donijeti odluke u skladu s trendovima koji nas očekuju u narednom razdoblju”, naglasio je Primorac.

Što se njegovog odnosa s guvernerom Hrvatske narodne banke Borisom Vujčićem i temama monetarne politike, odbija ulaziti u neke detalje.

“Ovdje je u Zagrebu, to sve morate pitati njega. I u HNB-u je mnogo stručnjaka koji mogu pojasniti je li postojeći model legitiman i dobar”, zaključio je ministar Marko Primorac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Primorac “pecnuo” Vujčića zbog inflacije Tomašević: Gradski stan plaćaju 140 eura, a imaju 5.000 eura neto… Ne može više tako Italija uvela porez od 40% na dobit banaka, evo za što služi prikupljeni novac