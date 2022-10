Primorac: Ponuda Vlade je korektna i finalna, vjerujem da do štrajka neće doći

Podijeli:







Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Ministar financija Marko Primorac rekao je u četvrtak da Vlada više neće podizati svoju ponudu glede povećanja osnovica plaća za zaposlenike u javnim i državnim službama, dodavši kako je ponuda korektna te ne očekuje ponovno izbijanje štrajka kao u jesen 2019. godine.

Iza predstavnika Vlade i sindikata je treći krug pregovora o povećanju osnovica plaća do kraja ove godine i za sljedeću godinu. Predstavnici sindikata javnih službi izrazili su nezadovoljstvo Vladinom ponudom, dodavši da će konačnu odluku donijeti njihovi članovi, dok predstavnici sindikata državnih služni kratko poručili da će o ponudi Banskih dvora također razgovarati sa svojim članovima.

Vlada je, u odnosu na prošli tjedan, korigirala svoju ponudu i ponudila sindikatima dva modela. Oba modela koštaju oko dvije milijarde kuna na godišnjoj razini, kazao je ministar financija Marko Primorac.

„Predložili smo ponudu koja je korektna, realna i utemeljena na ekonomskim pokazateljima. Nismo htjeli ići s nekakvim ponudama koje bi bile niske pa da se ‘tražimo negdje na sredini’, jer bi to trajalo tjednima. To smo komunicirali sa sindikatima, a što se tiče predloženih postotaka, to je finalna ponuda”, poručio je Primorac nakon završetka razgovora.

Prema prvom modelu, Vlada bi zaposlenicima u javnim i državnim službama isplatila jednokratni dodatak od 1250 kuna do kraja godine te podigla osnovicu za četiri posto od 1. siječnja.

Prema drugom modelu, zaposlenicima bi se od listopada ove godine podigla osnovica za četiri posto, uz dodatno povećanje u travnju 2023.godine.

Na pitanje boji li se Vlada štrajka poput štrajka radnika u prosvjeti prije tri godine, Primorac je rekao da će mu biti žao ako do toga dođe.

„Legitimno je pravo da se na taj način iskazuju želje i interesi. Naša ponuda je vrlo korektna, duboko vjerujem da do toga ipak neće doći.”

S druge strane, sindikati javnih službi su, prema riječima ministra financija, prije tjedan dana zatražili podizanje osnovice za 15 posto do kraja godine i za još pet posto u travnju.

„Radi ublažavanja inflatornog pritiska Vlada je već donijela sveobuhvatan paket mjera, i to ne samo za zaposlenike nego za sve građane, i to smo pokušali osvijestiti kroz pregovore”, naglasio je Primorac.

Na ovotjednim pregovorima sindikati javnih službi smanjili su svoje zahtjeve tako što su tražili povećanje osnovice za 8 posto od 1. listopada te za još 5 posto od 1. siječnja, poručio je Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

“Kako bi zadržali realnu razinu plaća naših članova i ostvarili jednaki prosječni rast plaća kao i zaposlenici u ostalim sektorima, trebali smo tražiti 35 posto veću osnovicu, ali nismo to učinili svjesni problema kojih bi Vlada imala”, naglasio je Kroflin, dodavši da su spremni i za sindikalne akcije.

Predsjednik Sindikata policije Dubravko Jagić smatra da je nova ponuda Vlade prihvatljivija od one prošlotjedne.

“Moramo to sve skupa staviti na svoja tijela, u svakom slučaju možemo reći da se stvari idu na bolje i da ćemo na kraju svi biti zadovoljni”, poručio je.