Tko će imati veću plaću od 2025. godine u Njemačkoj?

Porezna reforma 2025. neće ići na ruku svim radnicima u Njemačkoj. Ipak postoje oni koji će posebno profitirati od ovog poteza.

Njemački mediji izračunali su tko ima koristi od porezne reforme i tko dobiva više novca. I sama “savezna vlada” piše kako bi prilagođenim poreznim stopama željela značajno smanjiti teret građana u idućim godinama, piše Fenix-magazin.

No, hoće li radnici iz više klase također dobiti porezne olakšice u novoj godini?

Porezna reforma u Njemačkoj

Prije svega, radnici koji su trenutno u besparici i trebaju svaki cent svoje plaće, strahuju da će ih porezna reforma opteretiti.

Uostalom, za većinu ljudi porezi su povezani s odbicima. Ali pogled na porezne promjene iz 2025. pokazuje: Nema razloga za brigu. Posebno bi niža i srednja klasa trebala imati koristi od promjene poreza od 2025. godine, pokazuju prvi izračuni njemačkih medija.

Ovako bi se od 2025. trebala mijenjati neto plaća za samce:

Promjena bruto plaće u 2025. godini

Bruto plaća – 2.000 eura, rast plaće +59 eura

Bruto plaća – 2.500 eura, rast plaće +54 eura

Bruto plaća – 3.000 eura, rast plaće +55 eura

Bruto plaća – 3.500 eura, rast plaće +55 eura

Bruto plaća – 5.000 eura, rast plaće +76 eura

Bruto plaća – 5.500 eura, rast plaće +175 eura

Bruto plaća – 7.500 eura, rast plaće +214 eura

Njemački list se poziva na izračune Udruge poreznih obveznika. Brojke za 2025. trebale bi uzeti u obzir povećanje osnovice, povećanje granica razreza doprinosa i povećanje GKV doprinosa za 0,6 postotnih bodova.

No, tko ima bruto plaće veće od 8.500 eura, može očekivati u 2025. godini plaću manju za 159 eura.

Porezna reforma 2025.: Ovo će se promijeniti za radnike

Za one koji imaju različite razine prihoda tijekom godine, osnovna naknada također bi mogla igrati važnu ulogu. Jer će se osnovnica čak retroaktivno povećati do 2024. za 180 eura. To znači da će osnovna naknada od 2024. iznositi 11.784 eura, pišu njemački mediji.

Od 2025. osnovni će se dodatak povećati za dodatnih 300 eura na 12.084 eura, a od 2026. za 252 eura na 12.336 eura.

