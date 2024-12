Savjetnik Milanovića: Institucije postavljaju pravila igre, a u Hrvatskoj su partijski porobljene

Podijeli :

Savjetnik predsjednika Zorana Milanovića, Velibor Mačkić, gostovao je u Pregledu dana kod naše Nataše Božić, gdje je komentirao 10 ekonomskih propusta Vlade koje je istaknuo Milanović.

Kao najvažniju od tih 10 točaka, Mačkić izdvaja prvu koja navodi da su institucije u Hrvatskoj partijski porobljene.

“Imate zarobljenost u kojoj je jedini ključ dobivanja posla, napredovanja, partijska pripadnost. Institucije alociraju resurse. One su ključne u koju aktivnost ćete ići. One postavljaju pravila igre. U suštini, institucije su jedan do dva razloga zašto nam je produktivnost tako slaba, zašto nemamo privatnih institucija. Institucije su ono što razlikuje uspješne ekonomije od neuspješnih. Institucije su razlog zašto ljudi bježe iz nekakve države”, tvrdi Mačkić i navodi Sloveniju i Austriju kao države s boljim institucijama.

Osvrnuo se i na kreditni rejting kojim se Vlada učestalo hvali. “Nemojmo zaboraviti barem tri važne stvari. Zašto smo dobili taj kreditni rejting? Zbog blagodati inflacije, zbog dostupnosti EU fondova, koji su u suštini za nerazvijene. I treće, kad pogledate izvještaje koje su rejting agencije navele tamo ćete vidjeti da se govori o tome da insititucije ne funkcioniraju i da to predstavlja izazov za Hrvatsku”, poručuje Mačkić.

Mačkić je komentirao “božićnicu” od 80 eura za umirovljenike i nove narodne obveznice.

“Meni se čini da je predsjednik Vlade svevremenski-heroj političko proračunskog ciklusa. Tako jedan potez široke ruke je svakako u duhu svega onoga što već znamo, a to je upravljanje dojmom”, smatra Mačkić i dodaje kako su to samo kratkoročni potezi.

Je li država u potpunosti nemoćna u borbi protiv inflacije?

“Mi u Hrvatskoj imamo mještovitu tržišnu ekonomiju. Država je i regulator, a po potrebi i intervenira. Na kraju krajeva, ova Vlada je zamrzavala i cijene”, isitče Mačkić.

“Država ima čitav set alata koje upravo služe mješovitoj tržišnoj ekonomiji. Ne možete slegnuti ramenima ili uprijeti prstom prema Centralnoj banci”, dodaje.

