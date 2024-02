Šef Fine za N1 objasnio zašto su građani “navalili” na trezorce

Podijeli :

Građani su do danas u 11 mogli upisati trezorske zapise, a osim u Fini, imali su mogućnost to učiniti i na digitalnoj platformi e-Riznica. Interes je bio iznimno velik i sama ideja trezoraca pokazala se uspješno.

Omogućeno je ulaganje u ročnosti od 91 dan, kojim se planiralo prikupiti 250 milijuna eura, te od 364 dana, uz ciljani nominalni iznos od 300 milijuna eura.

Do ponoći u subotu zaprimljeno je malo više od 33.600 ponuda građana. Od toga oko 6800 za upis na tri mjeseca te malo manje od 27 tisuća ponuda za upis na godinu dana. Vrijednost do sada upisanih ponuda građana je veća od 728 milijuna eura.

Jesu li narodne obveznice i trezorci za građane postali popularna roba?

Trezorci su se kupovali uz popust pa minimalni iznos ulaganja za jedan tromjesečni trezorski zapis iznosi 990,74 eura, odnosno 964,88 eura za onaj s dospijećem od godinu dana. Tako su građani po dospijeću dobili tisuću eura za jedan zapis, što znači da se na jednom trezorskom zapisu ročnosti u tri mjeseca može zaraditi 9,26 eura, a na onom kojem je dospijeće za godinu dana 35,12 eura.

Interes i kako se FINA nosila s eventualnim gužvama komentirao je predsjednike Uprave Fine Dražen Čović našoj Ivani Tomić.

“Većih gužvi nije bilo, 14.000 ulagača je koristilo digitalnu platformu. Na naše šaltere je došlo nešto manje od 24.000 ljudi u ovih sedam radnih dana. Uglavnom, interes je bio veći u većim gradovima”, kazao je Čović.

Konačna brojka upisa znat će se u 14 sati, kad ih izloži ministar Marko Primorac, ali posljednji podaci su ipak poznati. Interes je bio pojačan, što sugerira potencijalno povjerenje u državu, za razliku od banaka.

“Ukupno, 38.000 građana je uložilo novac u trezorske zapise, a to je nešto malo više nego prošli put. Oko sedam do osam posto više nego u studenome. Građani imaju povjerenja u državu, što je odličan pokazatelj, ali i prinos ulagačima se pokazao kao najsigurnije, najjeftinije i najbolje ulaganje.”

Čović je otkrio i da se brojka kreće kao i zadnji put, ali ne želi o detaljnim brojkama prije ministra. Zato je više progovorio o e-Riznice.

Ministar financija otkrio detalje Vladina paketa mjera te koliko je trezorskih zapisa kupio

“Zadnji put zbog kraćeg roka smo iskoristili našu poslovnu mrežu poslovnica. Tad smo obećali da ćemo napraviti digitalnu platformu i moram pohvaliti naš IT i poslovni tim, koji je napravio odličnu digitalnu platformu. Nastojali smo maksimalno pojednostaviti proces. Nije bilo jednostavno to sve napraviti u svega par mjeseci, no uspjeli smo. Ona se neće gasiti i svi građani kroz nju mogu točno vidjeti sve podatke koji se tiču trezorskih zapisa.”

Ministar financija čekao je ponoć kako bi sa suprugom kupio zapise, premijer Andrej Plenković ove godine to je preskočio. A Čović?

“Nisam, u nekim sam investicijama i preuređenjima doma pa nemam dodatnih financijskih sredstava.”

Nije mogao otkriti koliki je najveći pojedinačni iznos ulaganja bio, prepustio je i taj detalj ministru.

