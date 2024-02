Ivica Todorić za N1 otkrio tko je za njega najbolji ministar financija u hrvatskoj povijesti

Podijeli :

Bivši vlasnik Agrokora i predsjednik stranke Zajedno Hrvatska Ivica Todorić u N1 Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je izlazak na izbore i općenito ulazak u politiku.

Na samom početku otkrio je u kojoj fazi se nalazi Zajedno Hrvatska, pokrenuta prije samo tri dana, 24. veljače.

“Proveli smo potpunu proceduru, održali skupštinu i ostalo… Danas će biti predano na Ministarstvo za registraciju. Ne znam koliko im treba, ali očekujemo da će biti registrirana u naredna dva tjedna”, kazao je Todorić pa otkrio koliko članova ima:

“Po zakonu smo trebali imati stotinu članova koji su osnivači i imali smo ih oko 120. Odmah po završetku procedure i izlaska u medije, kroz dva dana smo imali nešto više od 2000 članova. Očekujemo ih puno, u tisućama.”

Njegov ulazak u politiku svakako je bio nemalom broju ljudi zagonetan.

“Ne znam tko se sjeća moje prve objave nakon događaja, mog povratka iz Londona. Pojavio sam se pred novinarima i rekao određene poruke. Od tada i svih ovih godina stalno sam aktivan. Već nakon deset mjeseci rezultata te Vlade znao sam što se može očekivati, prvenstveno ekonomski, što me interesiralo. Najviše zbog kompanije koju su mi oteli. Govorio sam da ne razumiju upravljanje državu i da nas vode u kaos, da ćemo biti na dnu Europe… Nažalost, bio sam u pravu. Ne samo da je propadala Hrvatska nego i Agrokor. I to je mene nagnalo da vidim što i kako. Ispunio sam mnogo planova koje sam si postavio, ali nikad nisam mislio ući u politiku”, rekao je Todorić.

Ima mnogo kritika na račun aktualne vlasti, koju smatra odgovornom za to što se dogodilo Agrokoru. A kao jak argument svojim tezama koristi činjenicu da je Vladu napustilo na desetke ministara.

Je li osveta motiv Todorićevog političkog angažmana?

“Znate, kad sam vodio Jamnicu, u 20 godina imao sam jednog direktora, u Belju pet… Drugo je kad netko ode zbog kriminala i nečasnih radnji. Iz čitavog niza razloga sam se kandidirao, ne jednog. Konačni razlog je kad sam vidio u kojem stanju su građani i u kojem stanju je Hrvatska. Naime, Plenković i njegovi suradnici… nevjerojatno je što rade i govore. Trebalo bi ih biti sram. Nas bi trebalo biti sram slušati ih”, istaknuo je Todorić i komentirao glasine da želi u politiku kako bi dobio saborski imunitet:

“Nema šanse, ne idem u Sabor, sto posto. Poslovni sam čovjek i imam vještine za to, sigurno neću sjediti u Saboru niti biti predsjednik Sabora. Siguran sam da ću pobijediti na izborima. Sam ću pobijediti HDZ. Ljudi me zovu, na sve strane gledam što se događa.”

Podosta je optimističan oko političkih ambicija.

“Radim ovdje 40 godina i u svakoj sam pori Hrvatske, svakom gradu, svakom selu. Poznajem okolnosti, poznajem ljude, vidim što se događa… Ovo što su oni učinili u posljednjih sedam godina je izdaja. Imate samo tri Hrvatske kompanije u 20 najvećih, HEP među njima. Monstruozno je što se dogodilo.”

Kritizirao je ekonomsku politiku vladajućih i otkrio što bi točno u samom startu napravio da može upravljati državom.

“Napravili su trogodišnji budžet i mi rastemo po dva posto. Pogledajte kakve plaće imamo, to je nemoguće, mi smo sirotinja… Ispod pet posto nemamo šanse da rastemo. Iza mene je ostalo puno vremena, posla, događaja i iskustava. Ostvario sam svoje snove, napravio sam nešto veliko i uspješno, ne trebaju mi pare, slava itd. Neosporna je činjenica da danas imamo takvu situaciju u Hrvatskoj da je moguće dovesti ozbiljne investitore i novac. Da uzmem njihov budžet, nema šanse! Dolazim tamo, donijet ću nove milijarde, barem 20 milijardi eura.”

Zato se postavlja pitanje kako je, uz potencijal svih tih milijardi koje može dovesti, proglasio stečaj Agrokora.

“Govorim da ću za državu nabaviti 20 milijardi, ne za Ivicu Todorića ili bilo koga. Država treba ozbiljan novac. Znate što se događalo zadnjih 30 godina, ne s Hrvatskom nego i zemljama u razvoju. Iskorištene su enormno i bezobrazno od zapadnih zemalja… One se trebaju ujediniti i tražiti dodatni bespovratni novac kako bi se oporavili. I Poljska, Češka, Bugarska, Slovenija, Hrvatska… Reći ću vam jedno, platio sam u jednom promatranom vremenu dvije milijarde eura troškova kamata oko financiranja. Lidl bi to platio 600 milijuna. Na kamione sam natovario milijardu i 400 milijuna i odvezao u Englesku. Tom istom Lidlu je Europska banka za razvoj dala kredit od milijardu i 200 milijuna po dva posto, a meni 150 milijuna po osam posto. To je katastrofa i da vam ne nabrajam cijeli niz takvih dokaza. To tako više ne ide.”

Među osnivačima ima ljudi iz Agrokora, kao i među članovima, što kod Todorića budi optimizam da bi njegovi bivši zaposlenici birali njega na izborima.

“Sigurno ima nešto ljudi iz Agrokora među osnivačima. Manje od pola, ali normalno da ima. U ovih 2000 ne znam, sigurno puno manje, možda deset posto. Pazite, ja sam čudo napravio. Te sam kompanije doveo na vrh Europe, na vrh svijeta, na londonsku burzu, ne znate koja je bila vrijednija od koje. Konzum je imao dva dućana među pet najboljih na svijetu. Bili bismo mali Amazon da nas nisu srušili”, izjavio je i otkrio tko je rušio Konzum:

“Nevjerojatno je da ljudi kroz sedam godina tako malo znaju i razumiju. Bila je to čista geopolitika. Jedan dogovor Europske unije s Putinom i na bazi toga su donijeli određene odluke. Nije Agrokor srušen. Čitav niz stvari je zatvoren da bi stranci došli, to je bio plan. Iza toga stoje Putin i Merkel. Ona je uvukla u to Bruxelles i Jünckera, koji su poslali jednog čovjeka, Plenković se zove, ovdje za premijera. Bio je izvršitelj njihovih naloga. Taj Plenković, on je izdajica i ni o čemu nema veze, provodio je naloge. Nikad nije vidio bogove, samo je izvršavao naloge.”

Potom je pokazivao fotografije Martine Dalić i Kolinde Grabar Kitarović s moćnicima.

“Plenkovića na njima nema, on je samo izvršavao naloge, osnovao grupu Borg i oteo Agrokor, a preko Europske komisije je “lifrao” Inu van. Kolinda je bila gore, ne on. Kad su Dalić išli smijeniti, kao i mene, nije željela ići. Onda se Kolinda javila, rekla da će nazvati premijera i već u jedan popodne Dalić je dala ostavku. Problemi Agrokora su nula, što ću i dokazati.”

Pravosudne postupke protiv sebe naziva sramotnima.

“Prvo je bio mali Agrokor, onda veliki. Mali je pravomoćno oslobođen, a veliki… To je opet ta zločinačka organizacija. Kad ništa nisu našli, počeli su kombinirati i izmišljati. Sad se utvrdilo to što jest, da je to privatna odluka i da ni za što nemaju osnova. Jednostavno je, tvrde da sam oštetio svoju firmu za milijardu i 300 milijuna. Ne ukrao, oštetio. U tom istom spornom razdoblju sam dokapitalizirao Agrokor, svojim novcem.”

Osvrnuo se na Fortenovu i njeno poslovanje.

“U poljoprivredne kompanije uložili smo 6,7 milijardi kuna. Uložio sam svoj novac, gotovinu. Pretpostavljam da su nešto i vrijedile. Tragedija je da se prodaju i nema šanse da to netko vodi. Kad bih ja došao kod Billa Gatesa, to bi vjerojatno propalo, kao što bi i da on dođe ovdje pa to vodi. To je umjetnost. Bio sam najveća firma u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH i Srbiji. Te firme i dalje rade. Zašto sve funkcionira sve u drugim zemljama, jedino u Hrvatskoj problemi… Jer su sve pokrali. Kroz sedam godina su dosta uništili firmu. Ta kompanija sada ima obavezu prema van oko 1,2 ili 1,5 milijardi. To je sve opran novac, ukraden novac.”

Pavle Vujnovac se označava kao Todorićev nasljednik, zato ga se uspoređuje s njime, ponajprije u načinu kako posluje.

“Ne, ni blizu… Izgradio sam 40 novih tvornica, tisuću zgrada… Od nule sam stvorio sve. Govore da sam poljoprivredu platio kunu. Platio sam oko milijun, što je kao jedna kuna. Uložio sam šest milijardi svog novca. Uzeo sam privatni kredit koji sam u potpunosti predao Agrokoru, ali su me navukli da registriram firmu u Nizozemskoj, ali krovnu firmu sam ponovno stavio u Hrvatsku.”

Što se arbitraže tiče, spreman ju je povući.

“Pod uvjetom da ova država profunkcionira po pravilima i tužitelj to zna. Kad dođemo na vlast vidjet ćemo što ćemo. Napravit ćemo najbolju vladu koja postoji. Ljude treba provjeriti, morao uključiti najsposobnije u razvoj Hrvatske. Napravit ću uragan kad dođem, pozitivno, preko noći.”

Upućen je u ekonomske prilike i ne dvoji ni sekunde kad treba spomenuti najbolje ministra financija kojeg je Hrvatska imala. Nije izabrao Zdravka Marića, koji je bio u Agrokoru.

“Boris Lalovac. Da mogu, isti čas bih ga postavio za ministra. Bio je unutra, cijelo vrijeme to promatra. Za Marića ne mogu reći kakav je bio ministar, bio je po volji guvernera, guverner je najzaslužniji za katastrofu koju imamo. Jer, Plenković se u to ne razumije.”

Na kraju, rekao je da bi nakon pobjede bio predsjednik Vlade, ali i s kime ne bi politički surađivao.

“Ništa drugo ne dolazi u obzir. Imat ćemo više mandata od HDZ-a. Ljudi me zovu, u dva dana smo učlanili toliko ljudi, to je jedan pokret. Trebamo ići zajedno. Reći ću vam jedno, ovdje je vladavina prava otišla do đavla… Ne bih surađivao s lopovima, izdajicama i kriminalcima. Sa svima ostalima bih. Uvjeren sam da u HDZ-u ima poštenih ljudi, no ta stranka će se raspasti, Plenković je to sve uništio, kao i sve. Ali, SDP nije uspio uništiti. Ljudi nisu svjesni koju snagu imam i što mogu napraviti za državu”, komentirao je Todorić pa otkrio koji bi mu prvi potez bio:

“Mora se ići najmanje u tri do četiri poteza, a jedan je sigurno vladavina prava. Nakon tri dana bih došao na TV i rekao da više nema korupcije. Rekao bih da ja odgovaram za nju. Poslao bih političku poruku, da se zna da politika stoji iza toga da se radi po zakonu, a stvar je policije i drugih tijela da odrađuju svoj posao. Drugi dan bih nazvao jedno šest ili sedam premijera iz regije i dogovorio sastanak, kako bismo imali zajednički stav prema Bruxellesu. Ne politički nego ekonomski. Uvjeravam vas, za par mjeseci bih pokrenuo Borovo i Đuro Đaković. Imamo snagu, znanje i spremni smo”, zaključio je Ivica Todorić.

