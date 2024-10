Što je Temu i kako može biti toliko jeftin?

Podijeli :

Usred rastuće inflacije diljem svijeta, Temu je privukao kupce svojim naizgled neograničenim asortimanom i nevjerojatno niskim cijenama.

Postoji nekoliko razloga zašto Temu može ponuditi tako niske cijene. Prvo, svoje proizvode nabavljaju izravno od proizvođača u Kini, što im omogućuje da izbace posrednike i održe niske troškove.

Osim toga, nude nebrendirane proizvode, što znači da ne moraju plaćati skupe troškove brendiranja i marketinga. Naposljetku, posluju prema lean poslovnom modelu, što znači da održavaju niske režijske troškove i prenose vlastite uštede na potrošače.

1. Temuov poslovni model

Platformu je u rujnu 2022. lansirao Pinduoduo (PDD), kineski div za e-trgovinu. PDD ima značajan utjecaj na Temuov poslovni model, budući da je tvrtka sestrinska tvrtka PDD-a.

Ovaj odnos omogućuje Temu da iskoristi resurse i stručnost PDD-a kako bi zadržao niske troškove.

Temuova strategija je udružiti se s proizvođačima diljem Kine kako bi troškovi proizvodnje bili niski.

Kako bi dodatno snizio cijene, Temu također koristi de minimis odredbu koja dopušta uvozu ispod 800 USD da uđe u SAD, odnosno 150 eura da bi roba ušla članice EU-a bez plaćanja carine. Ova politika pomaže tvrtki zadržati niske cijene i privući više kupaca.

Temuov poslovni model osmišljen je kako bi kupcima ponudio najniže moguće cijene uz zadržavanje kvalitete. Marketinška strategija tvrtke uključuje oglas za Super Bowl koji je osmišljen kako bi povećao svijest o robnoj marki i privukao više kupaca.

2. Niski troškovi proizvodnje

Temu proizvodi svoje proizvode u Kini, gdje su troškovi proizvodnje znatno niži nego u mnogim zapadnim zemljama. Ova prednost prvenstveno je posljedica nižih troškova rada, koji čine značajan udio u troškovima proizvodnje.

Osim toga, Temu radi s mrežom proizvođača diljem Kine u proizvodnji svojih proizvoda. To omogućuje tvrtki da iskoristi prednosti ekonomije razmjera i pregovara o nižim cijenama sirovina i troškova proizvodnje.

3. Niski troškovi dostave

Jedan od glavnih razloga zašto Temu može ponuditi tako niske cijene su niski troškovi dostave. Temu koristi ekonomičnu dostavu malih paketa, što je jeftinija metoda dostave u usporedbi s tradicionalnim metodama dostave.

To omogućuje Temu da zadrži niske troškove dostave i prenese uštedu svojim kupcima.

Štoviše, Temu se udružio s raznim logističkim partnerima kako bi dodatno smanjio svoje troškove dostave. Ovi partneri pomažu Temu da konsolidira pošiljke i optimizira rute dostave, što dovodi do nižih troškova dostave.

Drugi čimbenik koji pridonosi niskim troškovima dostave tvrtke Temu je politika besplatne dostave. Temu nudi besplatnu dostavu za sve narudžbe, bez obzira na vrijednost narudžbe. To pomaže privući više kupaca i povećati opseg prodaje, što dodatno smanjuje troškove dostave.

4. Popusti i ponude za potrošače

Na Temu-u možete pronaći munjevite ponude koje traju ograničeno vrijeme, stoga svakako često provjeravajte njihove stranice kako biste uhvatili izvrsnu ponudu.

Jedan od razloga zašto Temu može ponuditi tako niske cijene je taj što imaju niske ili nikakve troškove dostave. Kupljene artikle šalju izravno potrošačima, omogućujući im da zaobiđu carine i uštede novac.

Uz ionako niske cijene, Temu nudi i povremene akcije i popuste. Pratite posebne ponude tijekom praznika i drugih događanja, kao i popuste za nove kupce.

5. Lažni proizvodi

Jedan od glavnih razloga zašto Temu može ponuditi proizvode po tako niskim cijenama je njihova upotreba lažnih proizvoda. Temu svoje proizvode nabavlja od nebrendiranih proizvođača diljem Kine, što im omogućuje značajno smanjenje troškova.

To znači da proizvodi koje prodaju često nisu iste kvalitete kao proizvodi robnih marki i neće tako dugo trajati, piše Seller Sprite.

Dok su neki kupci izvijestili o pozitivnim iskustvima s Temu proizvodima, važno je imati na umu da kvaliteta možda neće biti dosljedna za sve proizvode.

Je li etično kupovati s Temua?

Što potrošači trebaju znati o vlasništvu i etičkim praksama tvrtke Temu? Temu je tvrtka u kineskom vlasništvu, koja je izaziva zabrinutost zbog svoje etičkih praksi.

Bilo je izvješća o prisilnom radu u Kini, što bi neke moglo odvratiti od kupovanja s te platforme.

Temu ne dijeli informacije o svojim radnim praksama, tako da je nemoguće znati tretiraju li se radnici pošteno. Međutim, čvrsta je pretpostavka da je odjevni predmet od 5 USD prejeftin da bi pokrio troškove života radnika koji su ga izradili

Netransparentno poslovanje

Marka kaže da zabranjuje prisilni rad, ali nema objašnjenja kako to provodi među svojim tisućama dobavljača. A u svibnju 2023. odbor američkog Kongresa pisao je Temu tražeći informacije o njegovoj usklađenosti s američkim zakonima protiv prisilnog rada, nakon što je istraga otkrila da je poslovni model tvrtke dopuštao izbjegavanje usklađenosti s američkim propisima koji blokiraju uvoz iz kineske regije Xinjiang, gdje postoji značajan rizik od kršenja ljudskih prava, piše Good on You.

U izvješću se navodi da Temu nema nikakve revizijske procese za procjenu tog rizika.

Temuov nedostatak transparentnosti znači da nitko ne može znati što se događa iza kulisa ultra brze modne marke, a to su loše vijesti. Transparentnost—i javno dostupne informacije (koje su na njihovoj stranici izrazito šture) ključni su za držanje robnih marki odgovornima za njihove radnje i pomoć potrošačima da donesu informiranije odluke o robnim markama od kojih kupuju.

