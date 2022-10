Svjetske burze nestabilne, rastu rizici od recesije

Podijeli:







Izvor: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Na svjetskim burzama vlada nesigurnost jer će zbog visoke inflacije središnje banke nastaviti podizati kamatne stope, što bi moglo dovesti do usporavanja gospodarskog rasta, pa i recesije, a to ne ide u prilog rizičnijim investicijama.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna porastao 1,15 posto, na 29.634 boda, dok je S&P 500 pao 1,55 posto, na 3.583 bodova, a Nasdaq indeks 3,1 posto, na 10.321 bod.

Tijekom tjedna ti su indeksi znatno oscilirali. Početkom tjedna su osjetno pali, da bi polovicom tjedna snažno porasli.

No, njihov rast bio je, čini se, samo posljedica tehničke korekcije nakon dugotrajnog pada jer razloga za kupnju dionica baš i nema.

U četvrtak je objavljeno da su potrošačke cijene u SAD-u u rujnu porasle 0,4 posto na mjesečnoj razini, a 8,2 posto na godišnjoj, što je nešto veći rast u odnosu na očekivanja analitičara.

Kako se inflacija i dalje kreće oko najviših razina u 40 godina, očekivanja na tržištu nisu se promijenila.

Tako se i dalje procjenjuje da će Fed na dvodnevnoj sjednici 1. i 2. studenoga ponovno, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate za agresivnih 0,75 postotnih bodova.

Unatoč tome, u četvrtak su burzovni indeksi skočili više od 2 posto.

S obzirom da se ništa bitno u očekivanjima u vezi inflacije, kamata i gospodarstva nije promijenilo, većina analitičara taj je skok objašnjavala tehničkom korekcijom.

„Ulagači su procijenili da podaci o jačoj inflaciji u SAD-u ne poništavaju očekivanja o oštrom padu potrošačkih cijena u budućnosti. To je možda točno, no i dalje je vrlo neizvjesno koliko brzo će te cijene padati. Za Fed bi taj pad trebao biti značajan. Pad, primjerice, sa 6 na 4 posto nije dovoljan. Fed želi biti siguran da će temeljna stopa inflacije padati prema ciljanih 2 posto, a do toga je još dug put”, kaže Rodrigo Catril, strateg u NAB-u.

Nakon skoka u četvrtak, već u petak burzovni indeksi na Wall Streetu izgubili su sve prethodne dobitke.

Idućih tjedana u fokusu ulagača bit će poslovni rezultati kompanija i banaka. Izvješćima nekoliko velikih banaka u petak je počela sezona objava kvartalnih rezultata.

Zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta gospodarstva, očekivanja su znatno smanjena posljednjih mjeseci.

Tako analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 3,6 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Početkom srpnja očekivali su, pak, rast zarada za više od 11 posto.

A na većini europskih burzi cijene su dionica prošloga tjedna porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 1,9 posto, na 6.858 bodova, no frankfurtski DAX porastao je 1,3 posto, na 12.437 bodova, a pariški CAC 1,1 posto, na 5.931 bod.

Na Tokijskoj je burzi, pak, Nikkei indeks oslabio 0,1 posto, na 27.090 bodova.

