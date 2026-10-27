ŠTO JE VAŽNIJE OD PLAĆE?
Ne žele veću plaću pod svaku cijenu: Evo zbog čega bi radnici odbili promaknuće
Trećina radnika ne bi prihvatila promaknuće ako bi ono značilo više stresa, odgovornosti i manje slobodnog vremena, pokazala je anketa koju je u utorak objavio portal MojPosao.
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Promaknuće se najčešće doživljava kao korak naprijed u karijeri. No, ono ne donosi uvijek samo pogodnosti. Uz veću plaću i zvučniju titulu često dolaze i dulji radni dani te odgovornosti koje nije uvijek lako ostaviti iza sebe nakon završetka radnog vremena, navodi se u objavi.
Rezultati ankete tvrtke Alma Career Croatia, poznate po portalu MojPosao, pokazuju da trećina ispitanika, njih 33 posto, ne bi prihvatila promaknuće ako bi ono značilo više stresa, odgovornosti i manje slobodnog vremena. Za njih su privatni život i osobni mir vrjedniji od više pozicije u poslovnoj hijerarhiji.
Pojedini sudionici ističu da već sada rade pod velikim pritiskom, dok neki priznaju da bi bili spremni prihvatiti čak i manju plaću kada bi im ona omogućila više slobodnog vremena i manje stresa.
S druge strane, petina radnika, njih 22 posto, bez zadrške bi prihvatilo promaknuće. Vesele ih novi izazovi, mogućnost profesionalnog razvoja i prilika za stjecanje novih znanja i vještina. Svjesni su da napredovanje donosi dodatne obveze, ali ih smatraju sastavnim dijelom karijernog razvoja, navodi MojPosao.
Jednak udio ispitanika također bi prihvatio višu poziciju, no samo ako bi povećanje plaće bilo opravdalo dodatni stres i manjak slobodnog vremena. Drugim riječima, spremni su preuzeti više odgovornosti, ali očekuju da se njihov dodatni angažman primjereno vrednuje.
Preostalih 23 posto ispitanika o promaknuću bi razmislilo ako bi s poslodavcem mogli dogovoriti uvjete koji im omogućuju očuvanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života.
Među poželjnim uvjetima spominju fleksibilno radno vrijeme i mjesto rada, jasno postavljene granice dostupnosti te izbjegavanje prekovremenih sati. Dio sudionika naglašava i da bi im za prihvaćanje zahtjevnije pozicije bilo važno da ih posao doista ispunjava, objavio je MojPosao.
U anketi je sudjelovalo 455 ispitanika, a kako napominje portal, riječ je o prigodnom uzorku, pa se rezultati ne mogu generalizirati na sve radnike u Hrvatskoj, ali pružaju uvid u stavove sudionika o profesionalnom napredovanju i ravnoteži poslovnog i privatnog života.
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