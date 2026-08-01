Kako se nositi sa stresom na poslu bez da sve nosite kući?

Razlog je dijelom i u tome što suvremeni poslovi rijetko imaju jasan fizički završetak. Nekad je odlazak iz tvornice ili ureda značio doslovan prekid kontakta s radnim zadacima. Danas, kad posao prati ekran koji nas ne napušta, taj prekid mora biti svjestan i namjeran, jer se sam od sebe više ne događa. Upravljanje stresom na poslu time postaje svakodnevna vještina koja se uči i vježba, a ne apstraktan pojam iz knjiga o produktivnosti.