Vladine mjere? “Ne želim biti građanin države koja će me tretirati kao sirotinju”

Podijeli :

Dražen Oreščanin iz Udruge glas poduzetnika gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao Vladin paket mjera pomoći.

U četvrtak je održana sjednica Vlade na kojoj je predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio peti paket mjera pomoći protiv krize.

Jedna od ključnih stavki je i ograničenje cijena za 30 osnovnih proizvoda. Oreščanin ne vjeruje da će nam tih 30 proizvoda spasiti budžet. “Slijedimo Srbiju u korak s mjerama koje su zapravo namijenjene tome da nam pokažu da je u Hrvatskoj normalno biti siromašan i da je to prirodno stanje. Pokazuju i da je ono što se dešava kad si siromašan, to da ti država pomaže na način da zamrzne cijene proizvoda”, kaže.

Čačić: Ove mjere su ozbiljna papazjanija! Rezao sam gaudu i vidim cijenu… Pljušte reakcije na mjere: Scena u kojoj je čitao cijene mrkve, krumpira, mljevenog mesa…

“Ova mjera nije direktno pomaganje novcima iz proračuna, već je posljedica vrlo štetnog protuustavnog, kartelskog dogovora. Kartel je nešto što je zapravo negacija slobodnog tržišta, koje je upisano u Ustav”, dodaje Oreščanin.

“Najlošije će proći mali trgovci kojima tih 30 proizvoda čini dobar dio prihoda. Oni nemaju moć pregovaranja s dobavljačima. Isto tako, ono što će se desiti je to da će to utjecati na hrvatske proizvođače hrane. Oni te niske cijene neće moći ispratiti. Ako proizvod na policama mora biti jeftiniji, to automatski znači da će se i nabavljati jeftinije, a ako je nabavna cijena nečega manja, znači da je proizvod nekvalitetniji”, objasnio je.

Upitan ima li išta pozitivno u paketu mjera, poput ostavljanja struje na istoj cijeni, što mnogi ističu kao pozitivnu stvar, odgovara: “To je dobro, ali isključivo kao vatrogasna mjera. U svim drugim državama EU-a su cijene struje za gospodarstvo manje nego cijene struje za građanstvo. Jedino kod nas su cijene za gospodarstvo veće nego cijene za građanstvo.”

“Cijene za gospodarstvo su u pravilu manje kako bi se smanjili troškovi proizvodnje dobara i da u konačnici ta cijena utječe na cijenu proizvoda, koja će biti manja”, objašnjava.

Smatra kako je ograničenje struje nešto što manjim poduzetnicima pomaže, ali ne vidi išta od toga kao strukturnu promjenu. “To je sve gašenje vatre”, kaže.

“Ne želim biti građanin države koja će me tretirati kao sirotinju. Smatram se odgovornim, sposobnim i odraslim čovjek koji pomoć u takvom vidu ne treba. Ne treba mi netko tko će me na taj način štititi. Trebam nekoga tko će biti vođa, tko će napraviti reforme i radikalne promjene – omogućiti ljudima da zarađuju više, a ne da dobivaju milostinju”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.