Zabrana Airbnb-a mogla bi drastično smanjiti cijene najma, evo zašto

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Nakon niza očajničkih pokušaja Airbnba da spriječi New York City u provođenju širokih ograničenja na kratkoročne najamne jedinice, grad je donio zakon koji je upravo to učinio. U roku od nekoliko tjedana tisuće Airbnb oglasa u gradu koji je nekada bio jedno od najvećih tržišta platforme, nestalo je. Od oko 3.000 preostalih Airbnb oglasa u New Yorku, s nekadašnjih 22.000 u kolovozu, većina je za boravke od 30 dana ili duže, minimalan broj noći koji su potrebni prema gradskim propisima.

Unatoč pravnim izazovima i histeriji vlasnika stanova grad je gotovo potpuno pobijedio kratkoročne najamne jedinice. Razmišljanje iza ovog poteza bilo je prilično jednostavno: New York City, gdje prosječni stan košta 3.016 dolara mjesečno, epicentar je sveobuhvatne krize pristupačnog stambenog prostora u zemlji.

Pretvaranjem Airbnbova u dugoročni smještaj ljudi će imati više mjesta za život, a vlasnici stanova će se suočiti s više konkurencije. Teoretski gledano, ovo bi trebalo učiniti stambeni prostor u gradu pristupačnijim, piše Business Insider.