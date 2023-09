Zašto njima cijene nisu podivljale, a Hrvatima jesu? Ovo su potezi zemlje koja je pobijedila inflaciju

Podijeli :

REUTERS/Jon Nazca

Španjolsko gospodarstvo, predviđa Europska komisija, rast će 2,2 posto, što je dvostruko bolje od primjerice Francuske gdje se očekuje rast od jedan posto.

Da je Španjolska, za razliku iz razdoblja prošle krize, odlučila djelovati puno aktivnije i primijeniti svoj model borbe protiv energetske krize, a onda i protiv inflacije bilo je jasno još prije dvije godine. I prije rata u Ukrajini iz te su države negodovali zbog rasta cijena električne energije što je bila posljedica rasta cijena plina, piše Novi list.

Španjolska vlada odlučila se još u drugoj polovici 2021. godine za nacionalne mjere borbe protiv visokih cijena energenata uz objašnjenje da europsko tržište koje je cijenu struje vezalo uz cijenu plina u Španjolskoj nema smisla jer ta država 50 posto električne energije dobiva iz obnovljivih izvora, dok je još 20 posto proizvodnja iz nuklearki.

Borba protiv inflacije: Ova zemlja produljuje nultu stopu PDV-a na osnovne namirnice

Na tome su inzistirali i nakon izbijanja rata u Ukrajini, pa su na sastancima Komisije i Vijeća EU-a dobili izuzeće od europskih pravila i nisu morali još mjesecima čekati da se postigne dogovor oko ograničenja cijene struje na 180 eura.

Uz to, španjolska je vlada snizila PDV na mnoge prehrambene proizvode, što je učinila i Hrvatska, lani u travnju. No, u Španjolskoj je to dalo rezultate, pa je cijena hrane u Španjolskoj u srpnju u prosjeku bila deset posto viša nego lani, dok je u Hrvatskoj bila 12,7 posto. Španjolska vlada je imala sreću da baš u poljoprivredi i prehrambenoj industriji ima jaku proizvodnju.

Španjolci nisu čekali europsku odluku o uvođenju dodatnog poreza na dobit onima koji su ostvarili visoki skok dobiti i zapravo su i time demotivirali tvrtke da podižu cijene. Njihova središnja banka nedavno je izašla s analizom koja je pokazala da je za čak 90 posto proizvoda koji su joj bili u fokusu španjolska vlada uspjela održati cijene u željenim okvirima.

Uz to, španjolske su vlasti ograničile i cijenu najamnine, a na kraju je rezultat svih tih mjera bila činjenica da su u Španjolskoj u turizmu, odnosno ugostiteljstvu i smještaju, cijene rasle po upola nižim stopama nego u Hrvatskoj.

