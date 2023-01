Podijeli :

Izvor: Pexels

Mandarine imalo vrlo malo kalorija, ali su zato prepune vitamina koji povoljno utječu na imunitet i zdrav izgled kože. Jesen je sezona mandarina - ukusnog i sočnog voća koje izgledom i okusom podsjeća na naranče, iako neke sorte mogu biti zelene ili crvene. Međutim, manje su od naranči, lakše se gule i time lakše i konzumiraju.

Savršen su međuobrok, odlične su u smoothiejima, salatama ili od njih možete napraviti sok. Mogućnosti su brojne!

Najbolji recept za palačinke: Odlične ideje za početnike, ali i prave mahere Kolači bez brašna: Recepti za zdrave i ukusne deserte koje će djeca obožavati

Za razliku od naranči, koje mogu biti kisele ili gorke, mandarine su uvijek slatke pa ih neki preferiraju više od ostalih citrusa. Inače potječu iz Kine, no uzgajaju se i u drugim dijelovima svijeta. U Hrvatskoj se najviše uzgaja u primorskim krajevima i u dolini Neretve.

No, mandarine nisu samo dobre zbog slatkog okusa, već i zbog brojnih zdravstvenih prednosti. Unatoč njihovoj maloj veličini u usporedbi s drugim agrumima, mandarine su bogate hranjivim tvarima i vodom koja čini 85 posto voćke. Imaju malo kalorija, ali su prepune vitamina od kojih prevladava vitamin C.

Mandarine su također jedan od najkoncentriranijih izvora beta-kriptoksantina, antioksidansa koji se u tijelu pretvara u vitamin A i koji im daje narančastu boju. Uz to, sadrže željezo, kalij i vitamine B kompleksa.

Zašto su mandarine dobre za zdravlje?

U nastavku donosimo sve prednosti jedenja mandarina.

1. Jačaju imunitet

Vitamin C u mandarinama može pomoći u zaštiti imunološkog sustava od virusa i bakterija djelovanjem na T stanice, vrstu bijelih krvnih stanica koje štite vaše tijelo. Istraživanja pokazuju da vitamin C utječe na razvoj i funkciju T stanica te blokira puteve koji dovode do njihove smrti. Osim toga, vitamin C pojačava fagocite – imunološke stanice koje uništavaju bakterije, mikrobe i štetne spojeve, što također jača imunološki odgovor.

2. Čine kožu sjajnom

Konzumiranje mandarina pomaže poboljšati izgled kože zbog učinka vitamina C na pojačanu proizvodnju kolagena, najzastupljenijeg proteina u tijelu. Njegova proizvodnja s godina opada, zbog čega se koža opušta i gubi elastičnost i sjaj. Osim toga, kolagen poboljšava zacjeljivanje rana i smanjuje znakove starenja.

3. Štite mozak

Antioksidansi u mandarinama, pokazala su neka istraživanja, mogu zaštititi mozak od poremećaja kao što su kao što su shizofrenija, Alzheimerova i Parkinsonova bolest jer smanjuju štetni učinak slobodnih radikala.

4. Pomažu kod grčeva

Zbog velike količine kalija i magnezija, mandarine mogu spriječiti pojavljivanje grčeva. Naime, kalij i magnezij opuštaju živce i mišiće te poboljšava cirkulaciju. Osim toga, kalij regulira sadržaj tekućina u tijelu, smanjuje višak natrija i doprinosi radu živčanih stanica.

5. Bore se protiv raka

Studije su otkrile da ljudi s rakom imaju tendenciju manjka vitamina C i da suplementacija vitaminom C može poboljšati ishode za osobe s terminalnim rakom. Flavonoidi u citrusnom voću povezani su sa smanjenim rizikom od nekih vrsta raka, uključujući rak želuca, dojke, debelog crijeva i pluća.

Kolač od mandarina – recept

Osim što su odlične same, mandarine su sjajne i u desertima. Od njih možete napraviti vrlo jednostavan kolač od mandarina za koji vam je potrebno samo nekoliko sastojaka, a u videu možete detaljnije vidjeti cijeli postupak.

Sastojci:

– 3-4 mandarine

– 2 jaja

– 120 g šećera

– 1 vanilin šećer

– 80 ml ulja

– 120 g oštrog brašna

– 1 prašak za pecivo

Priprema:

Ručno istucite jaja sa šećerom dok smjesa nije pjenasta. Dodajte joj ulje i dobro promiješajte pjenjačom. Smjesi dodajte brašno s praškom za pecivo, a ako želite, možete ga i prosijati. Sve dobro promiješajte.

Mandarine ogulite, očistite i prerežite na pola. Kalup za kolač namastite i pobrašnite. Na dno kalupa složite mandarine s unutarnjom stranom prema dolje te ih prelijte smjesom od brašna i jaja. Kolač stavite u zagrijanu pećnicu i pecite oko pola sata na 180 °C. Čačkalicom provjerite je li kolač pečen – ona mora biti potpuno suha.

Kad je gotov, kolač ostavite da se malo ohladi i ukrasite ga šećerom u prahu. Dobar tek!

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Zašto je dobar mak? Sjajni recepti za slastice koje će oduševiti cijelu obitelj Kesten kao lijek: Koliko je omiljena jesenska namirnica dobra za zdravlje? Ledeni kolač: Pjenasti, osvježavajući deserti koji će vas ostaviti bez daha!