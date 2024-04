Gordan Jandroković: “Birači su pokazali da žele HDZ kao branu radikalnoj ljevici”

Podijeli :

Luka Batelić/Pixsell

Pregovori oko sastavljanja nove Vlade već su počeli, a najtraženija stranka je Domovinski pokret. Oni su na parlamentarnim izborima osvojili 14 mandata te će se bez njih teško formirati većina.

HDZ je kao i prošle parlamentarne izbore osvojio najveći broj mandata.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je rekao kako se i dalje vidi na funkciji predsjednika Sabora, piše Dnevnik.hr.

“Jučer je predsjednik stranke to predložio, stranačka tijela su to prihvatila. Prerano je još o tome govoriti što će biti. Imamo dovoljno već predznanja i iskustva”, rekao je.

DP je postavio svoje uvjete za ulazak u Vladu, a Jandroković je otkrio s čime HDZ pregovara.

“Prije svega vratio bi se na rezultate izbora. Volja birača je pokazala da žele HDZ kao najjaču stranku sa 61 mandatom. Žele da HDZ bude nosiva stranka, ali poslali su poruku da žele da osnažimo poruku protiv korupcije. Žele da budemo brana radikalnoj, polurevolucionarnoj, ljevici koja je neinstitucionalnim metodama u predizbornoj kampanji, a potom i nakon, zanijekala rezultate izbora”, kazao je Jandroković.

Koalicija s desnom opcijom sada, tvrdi, u skladu je s voljom birača.

“Takva je volja birača. Od centra na desno HDZ i Domovinski pokret imaju 74 mandata i birače žele upravo takvu Vladu i većinu jer će ona osigurati stabilnost. Pregovori službeno započinju sutra, do sada je bilo razgovora koji nisu formalizirani. Nakon toga možemo govoriti o tome što ćemo činiti, gdje su dodirne točne, a gdje mimoilaženje”, tvrdi Jandroković.

Iako predsjednik Sabora tvrdi kako neće biti tajnih sastanaka, ipak nije rekao mjesto gdje će sutra sjesti pregovarački timovi.

“Oni će se sastati tamo gdje su se dogovorili. Ja nisam dio pregovaračkog tima, pretpostavljam negdje u Zagrebu”, rekao je.

SDSS, tvrdi Domovinski pokret, ne može biti dio Vlade.

“Dobili smo volju birača koji traže da Vladu čine HDZ i DP, čini mi se da je to legitimno. Mi smo izvrsno surađivali s predstavnicima manjina. Drago mi je da je Ivan Penava rekao da nema ništa protiv manjina i da je za to da se zadrže manjinske politike. Naglasio je da je SDSS za DP određeni problem. U ovome trenutku ne mogu procijeniti kako će se DP postaviti. Tražit ćemo kreativna riješenja. Stabilnost Hrvatske je na prvom mjestu, svi će morati saslušati i drugu stranu te procijeniti do koje točke mogu ići u kompromisima”, rekao je Jandroković.

Ciljeve pregovaračkog tima nije htio otkriti

“Kada bih bio član pregovaračkog time onda bi sutra izložio kolegama mišljenje. Iznositi stavove u javnost i medije može samo otežati pregovore.

Jedan od uvijeta DP-a je deratifikacija Istanbulske konvencije.

“To nije potrebno jer smo kroz interpretativnu izjavu otklonili ono što DP-u smeta. Jasno smo kazali kako bilo što u vezi rodne ideologije nama nije prihvatiljivo i to je odbijeno interpretativnom izjavom”, tvrdi Jandroković.

Lijevica pak ima svoju matematiku te smatra kako bi mogla uz pomoć ostalih stranaka formirati većinu.

“Ponašanje ljevice predvođene predsjednikom republike bilo je skandalozno i opsano. Kršio je Ustav i iskazao nepoštivanje prema institucijama. To je politika koja nas vraća desetljećima unazad. Mi smo više od 30 godina gradili institucije i borili se za funkcioniranje pravne države. Ovo što je učinjeno je jako loše za Hrvatsku. Nakon izbora se prave kao da nema izbornih rezultata. Pokušavaju do sad ne viđenim modelima preuzeti vlast u Saboru, što im neće proći za rukom. Pričat će se godinama kako su se ponašali predsjednik, SDP i njegovi partneri”, naglasio je.

Andrej Plenković u više je navrata rekao kako mu nisu niti čestitali na pobjedi.

“Nije to pitanje. Pitanje je političke kulture i određenih poruka koje šaljemo našim građanima i mlađim generacijama. Trebaš priznati i u sportu da je netko bolji. Nemam ja ništa protiv da oni pokušavaju i da traže načine, ali postoji praksa i dobri običaji. 19 mandata je razlika između nas”.

Jandroković trvdi kako u HDZ-u nema previranja, a osvnuo se i na stanje u Mostu gdje sitaucija, čini se, nije toliko stabilna.

“Nema precizne informacije. Vidio sam da je došlo do nekog raskola ili mogućeg raskola. Ne iznenađuje me to s obizorm na način na koji su funkcionirali. Puno je ega na malom prostoru”, rekao je Jandroković.

Peđa Grbin ubilježio je jedan mandat više od svojeg prethodnika na čelu SDP-a Davora Bernardića, no Jandroković smatra kako ga čekaju teški dani.

“Pustio bih još nekoliko dana dok se ne formira većina u Saboru. Nakon toga će se sva ova agresija, ružna retorika vratiti Grbinu kao bumerang. Njega tek čekaju teški dani”, kazao je.

Zoran Milanović istaknuo je kako Oleg Butković pretendira na mjesto novog predsjednika HDZ-a.

“Jučer je predsjednik HDZ-a i Vlade rekao da želi treći mandat, želi ostati na čelu stranke i u tome ima punu podršku. Pišu u novinama svašta. Prioritet mu ej ostati ovdje i predvoditi Vladu”.

O svojim ambicijama nije htio govoriti, no ipak je istaknuo da se vidi i dalje na funkciji predsjednika Sabora.

“Ne razmišljam o tome. Sjetio sam se jadnog razgovora s Mislavom Bagom kada sam mu rekao da se u ljeto vidim na moru. Vidjet ćemo kada se konstituira Sabor. Ako HDZ imati poziciju predsjednika Sabora, nastavit ću biti na toj funkciji. Imamo obavezu i odgovornost. Pregovori mogu trajati kratko, ali i dugo. Naša želja je ispregovarati kvalitetnu Vladu u razumnom razdoblju”, zaključio je.

