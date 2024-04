Recepti sa šparogama: Imamo tri vrhunska jela s omiljenom proljetnom namirnicom

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Šparoge su sezonska namirnica koja je najdostupnija u travnju, a s njima se lako i brzo mogu pripremiti razna jela. Neka od jela za koja su šparoge idealna namirnica su krem juha, rižoto i quiche.

Šparoge su zdrava namirnica specifičnog mirisa i specifičnog okusa. Dobre su za rad bubrega, jetre, ali i pluća, a preporučuju se i kao povrće za dijabetičare.

Postoji više od 200 vrsta šparoga, a najviše ih ima u Africi, u Sredozemlju i u Aziji.

Najbolji recepti sa šparogama

Šparoge su iznimno bogata nutritivna namirnica koja, u svojih 20-ak kalorija na sto grama, obiluje vitaminima K, A i C, kalijem, fosforom te vlaknima.

Rižoto od šparoga: Recept zbog kojeg će ovo ukusno jelo biti ekstra kremasto

Zbog svog sastava su odlične za snižavanje tlaka, održavanje zdrave probave, održavanje zdravlja kostiju i slično.

No, s obzirom na to da su šparoge sezonska namirnica koja je najdostupnija u travnju, potrebno je dobro iskoristiti to razdoblje i uključiti ih u svoju svakodnevnu prehranu.

Stoga, u nastavku donosimo tri recepta s kojima ćete pripremiti jednostavna jela od šparoga.

1. Quiche bez tijesta sa šparogama

Sastojci:

– 50 g maslaca

– 200 g šparoga

– šaka sjeckane slanine

– 1 luk srednje veličine

– 3 češnja češnjaka

– 5 jaja

– 200 ml mlijeka

– 100 g ricotta sira

– 50 g ementalera

– 50 g parmezana

– sol, papar, svježi peršin

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 190 stupnjeva, a za to vrijeme šparoge natrgajte na komade duljine otprilike 2 centimetra i blanširajte ih u kipućoj, posoljenoj vodi tri minute.

Šparoge na salatu: Recepti za jela koja će vam pomoći da lakše mršavite

Ocijedite ih i ostavite sa strane.

Slaninu popržite na tavi dok ne postane hrskava pa ju stavite na papirnati ručnik i ostavite da se ohladi. Na istu tavu na kojoj ste prižili slaninu, stavite maslac i na njemu, desetak minuta, popržite nasjeckani luk i češnjak. Ugasite vatru i poklopite.

Nakon toga, u posudi istucite jaja s mlijekom pa dodajte ricottu i začine. Potom umiješajte polovicu naribanog ementalera i parmezana, slaninu i luk. Sve izlijte u vatrostalni pekač koji ste prethodno namastili, na vrh poslažite šparoge i posipajte drugom polovicom naribanih sireva.

Pecite 30-ak minuta, odnosno dok se na vrhu ne napravi zlaćana korica.

2. Krem juha od šparoga

Sastojci:

– 200 g šparoga

– 1 mrkva

– 1 krumpir

– 3 češnja češnjaka

– grančica svježeg peršina

– komad korijena celera veličine oraha

– 3 žlice maslinovog ulja

– sol i papar po ukusu

– 20 ml vrhnja za kuhanje

Priprema:

Šparoge natrgajte na komade veličine otprilike dva centimetra, a ostalo povrće narežite na veće komade.

Proljetne salate: Isprobajte 5 recepata za ukusan, lagan, ali i zasitan ručak

U loncu zagrijte malo ulja pa šparoge kratko popržite. Dodajte ostalo povrće, prekrijte ga vodom, dodajte sol i papar i kuhajte otprilike 30 minuta, odnosno dok svo povrće ne omekša. Kada je povrće kuhano, usitnite ga štapnim mikserom i dodajte vrhnje za kuhanje.

Dobit ćete zdravu povrtnu krem juhu.

3. Rižoto od šparoga

Sastojci:

– 3 žlice maslinovog ulja

– 150 g šparoga

– 1 luk srednje veličine

– 3 češnja češnjaka

– 1 manja mrkva

– 1 šalica riže

– 50 ml vrhnja za kuhanje

– povrtni temeljac ili voda

– sol i papar

Priprema:

U dubokoj tavi zagrijte ulje, pa popržite luk i mrkvu nasjeckane na kockice. Kada luk postane proziran, a mrkva omekša, dodajte češnjak i šparoge pa prodinstajte još nekoliko minuta. Svemu dodajte rižu, popržite nekoliko minuta pa podlijte povrtnim temeljcem ili vodom i začinite po ukusu.

Sve kuhajte 20-ak minuta uz povremeno miješanje. Kada se riža skuhala i upila temeljac, dodajte vrhnje za kuhanje, promiješajte i poslužite.

Želimo vam dobar tek!

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.