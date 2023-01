Kuhani gin: Recept za ukusno piće koje će vas zagrijati u hladnim zimskim danima

Podijeli :

Gin je prije nekoliko godina postalo popularno alkoholno piće. Radi se od borovica, koje su plod smreke, ima zanimljiv i pomalo gorki okus, a neki za njega kažu kako je, kada se pije u malim količinima, zdrav. Može se piti s raznim začinima, a u zimskim mjesecima je idealan kuhani gin za ugrijati se.

Kuhani gin se može piti u kafićima ili na adventu, a možete ga i vrlo jednostavno napravi kod kuće. Trebat će vam samo gin, voda, naranča i začini.

Kako se radi gin?

Gin je alkoholno piće koje se radi destilacijom etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, a u njega se onda mogu dodati i razni začini ili začinsko bilje, o čemu će ovisiti i njegov okus.

Recept: Gin&tonic cheesecake koji se ne peče

Postoje ginovi koji sadrže nekoliko okusa, kao i oni s više od deset okusa.

Udio alkohola u ginu je 40 do 43 posto, što će ovisiti od proizvođača do proizvođača. Glavna podjela gina je na London Dry, Plymouth, Old Tom i Genever.

Ovaj napitak se pojavio u srednjem vijeku, a diljem svijeta je postao poznat 1688. godine.

Kako napraviti kuhani gin?

Kuhani gin je vrlo jednostavno za napraviti. Često se pije za vrijeme božićnih blagdana, ali i općenito u zimskim mjesecima kako bi ugrijao hladne ruke.

Evo kako možete napraviti dvije čaše kuhanog gina. Ako gin kuhate za više osoba, samo poduplajte sastojke.

Sastojci:

– 50 ml gina

– 100 ml vode

– 50 ml cijeđenog soka limuna

– 50 ml cijeđenog soka naranče

– kriška limuna ili naranče za ukrašavanje

– kupovni začini za gin (papar, borovica, klinčići, kardamom)

– štapić cimeta

– 2 žličice meda ili šećera

Po želji možete dodati još šećera ili izbaciti određene začine, a njihovu količinu uvijek stavite prema potrebi i želji.

Priprema:

Stavite kuhati vodu i u nju stavite začine, med i sokove od naranče i limuna. Pustite da zakuha, maknite sa štednjaka i dodajte gin i dobro pomiješajte. Za ukras u šalicu možete staviti kriške limuna ili naranče.

Osim s vodom, kuhani gin se može raditi i sa sokom od jabuke ili tonikom, a recept za potonji pogledajte u videu.

Ako želite iznenaditi osobu kojoj radite gin možete i rub čaše ukrasiti šećerom. Prvo je namočite vodom, a potom je uronite u šećer i ostavite koju sekundu.

Dakle, gin se kao piće pojavio još u srednjem vijeku, a posljednjih je nekoliko godina posebno popularan. Osim hladan s ledom i začinima, gin se može i kuhati pa ga možete piti kao topli napitak u zimskim mjesecima.

