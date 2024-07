Banožićeva obrana žalila se na odluku suda, i dalje traže izdvajanje dokaza

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon što je vinkovački Općinski sud donio rješenje kojim odbija prijedlog Banožićeve objave za izdvajanjem nezakonitih dokaza, odvjetnica Ksenija Vržina prekjučer je podnijela žalbu na rješenje optužnog vijeća Općinskog suda.

“U žalbi se u cijelosti osporava navedeno rješenje zbog bitne povrede kaznenog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Naime, obrana i nadalje smatra kako se iz spisa treba izdvojiti zapisnik o vještačenju i mišljenje Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić od 22. ožujka 2024. i očitovanje vještaka od 9. travnja 2024. godine”, potvrđeno je za 24sata na vinkovačkom sudu.

U studenom prošle godine sudjelovao u prometnoj

Podsjetimo, Banožić je u studenom prošle godine sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo 41-godišnji vozač kombija Goran Šarić. Prema optužnici, bivšeg ministra se tereti da je upravljao automobilom iz smjera Vinkovaca prema Županji. Vozio je, navedeno je, neprilagođenom brzinom te u pretjecanju kolone prešao na suprotnu stranu iako je bila smanjena vidljivost zbog magle i smanjena preglednost zbog skupa vozila ispred njega.

“Vidimo da to nije kako je opisano”

Tereti ga se da je započeo pretjecanje iako prometni trak nije bio slobodan na dovoljnoj udaljenosti kako bi mogao sigurno izvesti pretjecanje uzimajući u obzir brzinu svog vozila i onoga koje je pretjecao. Banožić je, navodi se u optužnici, udario prednjim dijelom svog vozila u prednji lijevi dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera, pri čemu je 41-godišnji vozač preminuo na mjestu nesreće.

O mišljenju prometnog vještaka Banožić je govorio i u svom prvom intervjuu za RTL. “Prije svega kada promatramo stranu fizike, vidimo da to nije baš tako kako je opisano, far u far. Odnosno, bio je tu malo drugačiji događaj koji ja prije svega očekujem od vještaka da utvrde. Očekujem od vještaka da utvrdi što do sada nije bilo, da se jasno vidi gdje je to kočenje počelo. Jer, ako sam ja kočio, kako sam ja preticao?”

