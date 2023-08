Detalji drame iz Zagreba: Kako je policija pregovarala s obiteljskim nasilnikom

Podijeli :

Marko Lukunic/Pixsell

Zagrebačka policija opisala je detalje drame koja se prošlu noć odvijala u zapadnom dijelu grada Zagreba. Potvrđeno je da je muškarac koji je u ponedjeljak navečer prijetio da će se ubiti, prije toga počinio nasilje u obitelji.

Upravo na dojavu o nasilju policija je stigla u ulicu Podzmiš, a zatim su uslijedili višesatni pregovori s rastrojenim 27-godišnjakom. On je u to vrijeme u kući bio sam. Zaključao se i odbijao izaći iako je policija od njega to tražila.

Prijetio samoubojstvom

Bio je, kako smo već javljali, potpuno rastrojen, te je počeo prijetiti da će počiniti samoubojstvo.

Drama u Zagrebu: Prijetio da će skočiti s kuće, a zatim počeo pucati po policiji

“U više navrata, kroz višesatne napore, policijski službenici – uključujući i policijske pregovarače – pokušali su s njim uspostaviti kontakt. On je to odbijao sve do 21.30 sati”, opisala je glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke Marija Goatti za N1.

Tada se iz kuće začuo pucanj pa su policajci nasilno ušli u nju. Pokušavši pobjeći 27-godišnjak je sa stražnje strane kuće skočio na zračni jastuk što su ga, kako su nam već ranije opisali očevici, u dvorištu kuće postavili vatrogasci.

Namjeravao ubiti policajca

Policajci su pomahnitalog muškarca u prvom času uspjeli savladati, no on je tada uperio pištolj u jednog policajca namjeravajući ga ubiti.

“Drugi policajac u tom naumu ga je spriječio. Uspio ga je odgurnuti, no tada je ipak došlo do ispaljenja jednog hica iz vatrenog oružja. Policijski službenik potom je uspio razoružati osumnjičenog”, opisala je dalje Goatti.

Potvrđeno je i da je 27-godišnjak nakon toga pobjegao, no pripadnici Jedinice specijalne i interventne policije sustigli su ga i lišili slobode.

Već je maltretirao obitelj

“Uslijed ispaljenih hitaca nije došlo do ozljeđivanja. U tijeku je kriminalističko istraživanje vezano uz opisani događaj te više kaznenih djela počinjenih na štetu bliske osobe”, navela je Goatti.

Budući da kriminalističko istraživanje još nije dovršeno, te da je 27-godišnjakova žrtva bila osoba koja je član njegove obitelji, policija za sada nije iznosila više službenih detalja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znate li što znači? Novi prometni znak na europskim cestama Ukrajinski profesor za N1 komentirao veliki ruski debakl