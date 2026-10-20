POMOĆ GRAĐANA
FOTO / Prepoznajete li ovog muškarca? Traži ga zagrebačka policija
Zagrebačka policija objavila je fotografije muškarca za kojeg sumnja da ima saznanja o kaznenom djelu protiv spolne slobode počinjenom u tramvaju u siječnju ove godine te pozvala građane da pomognu u njegovu pronalasku.
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Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, kazneno djelo počinjeno je u ponedjeljak, 26. siječnja 2026. godine, oko 19.30 sati, u tramvaju na relaciji od Britanskog trga prema Ulici Republike Austrije u Zagrebu.
Policija navodi da bi se na objavljenim fotografijama trebao nalaziti muškarac koji bi mogao raspolagati korisnim informacijama o tom događaju.
Riječ je o muškarcu u dobi između 40 i 50 godina, jače tjelesne građe i visokom oko 180 centimetara. Ima kraću sijedu bradu, a u vrijeme događaja nosio je jaknu tamnije boje, vestu krem boje i tamnosivu zimsku kapu.
Policija poziva građane koji prepoznaju muškarca ili imaju korisne informacije o njemu da se jave na broj 192. Informacije je moguće dostaviti i putem e-mail adresa:[email protected] i [email protected].
Građani informacije mogu dostaviti i anonimno.
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