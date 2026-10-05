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Stanovi

Mladić nožem ubio baku u Zadru?

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N1 Info , Hina
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05. lis. 2026. 15:15
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Timovi Hitne medicinske pomoci imaju svakoga dana pune ruke posla. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U naselju Stanovi u Zadru u ponedjeljak je ubijena žena, a muškarac koji se dovodi u vezu s događajem priveden je u policiju, izvijestila je Policijska uprava zadarska.

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Policija je dojavu da je žena ozlijeđena dobila u 13,53 sati, a dolaskom na mjesto događaja zatekli su ženu koja je od zadobivenih ozljeda preminula.

U tijeku je kriminalističko istraživanje, a na mjestu događaja se provodi očevid u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 24-godišnjem unuku i njegovoj 73-godišnjoj baki koji nisu živjeli zajedno u kući.

Teme
nož policija ubojstvo ubojstvo u obitelji zadar

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