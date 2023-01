Muškarac za 1.200 eura kupio vozačku u BiH: “Nisam znao da je krivotvorena”

Podijeli :

Izvor: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu je podiglo optužnicu protiv 30-godišnjaka iz Siska nakon što ga je policija na području Vojnića uhvatila s krivotvorenom vozačkom dozvolom iz BiH za čak tri kategorije. Koristio ju je punih šest mjeseci. Na ispitivanju se branio pomalo šaljivo - iako nikada nije položio vozački ispit, mislio je da je vozačka nabavljena legalno, a ne da je krivotvorena, piše Kaportal.

Zaustavili su ga 18. studenog prošle godine u 15:45 u mjestu Grabovac Vojnićki u automobilu Opel Astra slatinskih oznaka te je tada policajcima dao vozačku dozvolu na uvid. Oni su odmah shvatili da se radi o krivotvorini. Kazneno su ga prijavili tužiteljstvu zbog krivotvorenja isprave.

Prijatelj ga spojio s čovjekom iz BiH

Evo kako izgleda njegova priča. Ispitan pred policijskim službenikom kao osumnjičenik u obrani je naveo da je u Osijek išao “izvaditi vozačku dozvolu”, no sreo je prijatelja kojem je rekao da bi htio dozvolu za upravljanje vozilima A, B i C kategorije. On, dakle, nema položen vozački ispit niti ga želi položiti, ali želi vozačku dozvolu s tri kategorije, A, B, i C – regularnim putem.

Strašna prometna nesreća kod Bjelovara, poginuo 16-godišnjak Precizno nas prisluškuju na mobitelima. Stručnjak dao savjet kako se zaštititi

On ga je spojio s čovjekom iz BiH te su se našli u kafiću nedaleko od granice, “obavio je fotografiranje te je kroz desetak dana potpisao neke papire”. Tog čovjeka s kojim se našao, kaže, upitao je treba li dolaziti na vožnju i treba li prijaviti privremeno boravište u BiH, na što mu je ovaj odgovorio da ne treba i da će to riješiti kroz protokol odnosno da će ga on prijaviti.

Nakon oko 25 dana bila je gotova vozačka dozvola, a za njezinu izradu platio je 1200 eura. Takvom vozačkom dozvolom na kojoj su se nalazili njegovi osobni podaci i fotografija služio se šest mjeseci, no ni u jednom trenutku, navodi, nije mu palo na pamet da je krivotvorena. Prijatelj mu je samo rekao kako će srediti da ne mora ići polagati vozački ispit, čudio se on.

Međutim, iz izvješća o provjeri vjerodostojnosti vozačke dozvole serijskog broja 23116A26R proizlazi, utvrdila je policija, da vozačka dozvola pod navedenim serijskim brojem ne postoji kao izdana u nadležnim policijskim tijelima u Bosni i Hercegovini, piše Kaportal.

U obrani rekao da nije znao da je krivotvorena

“Uzimajući u obzir sve navedeno, smatram potvrđenom osnovanu sumnju da je okrivljeni svojim ponašanjem ostvario bitna subjektivna i objektivna obilježja kaznenog djela i to na način da je lažnu ispravu nabavio radi uporabe, a zatim je uporabio kao pravu, a djelo je počinjeno glede javne isprave”, zaključuju u tužiteljstvu.

“U svojoj obrani okrivljenik je priznao da je preko prijatelja došao do čovjeka koji mu je za novčani iznos od 1200 eura izradio vozačku dozvolu iz koje je proizlazilo da ima položen ispit za vožnju vozila A, B i C kategorije, iako uopće nije imao položen vozački ispit, a zatim se takvom vozačkom dozvolom koristio u prometu šest mjeseci.

Dio obrane u kojem je okrivljenik naveo kako nije znao da je riječ o nevažećem odnosno krivotvorenom dokumentu smatram neuvjerljivim i usmjerenim prema otklanjanju vlastite kaznene odgovornosti. Cijeneći sve dokaze proizlazi upravo suprotno, dakle da je okrivljenik postupao svjesno i voljno odnosno bio je svjestan protupravnosti svoga djela, no unatoč tome htio je njegovo počinjenje”, zaključuje karlovački tužitelj.

Lažna vozačka dozvola mu je, dakako, trajno oduzeta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Koliko je opasno kuhati na plin? Otišao po rabljeni BMW u Njemačku i umalo ostao prevaren: Evo gdje vrebaju zamke Nedostaje sve više lijekova u Hrvatskoj: “Hitno se mora nešto učiniti”