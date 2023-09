Nižu se reakcije na slučaj Denisa Buntića: “Kako je policiji psihopat prošao sva testiranja?”

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Mučan slučaj obiteljskog nasilja u domu bivšeg hrvatskog reprezentativca Denisa Buntića šokirao je regiju.

Podsjetimo, Tužiteljstvo Županije zapadnohercegovačke žalilo se na odluku Općinskog suda u Ljubuškom i zatražilo određivanje pritvora bivšem hrvatskom rukometnom reprezentativcu Denisu Buntiću (41) koji je pretukao suprugu o čemu je ona javno svjedočila i dostavila audio zapis zlostavljanja.

Cijela regija je čula snimku na kojoj Buntić muči i tuče ženu, njegova odvjetnica sada tvrdi da – nema dokaza

Njegova supruga Klara Buntić otkrila je javnosti kako ju je suprug Denis Buntić teško pretukao u subotu nakon što je nasilje u obitelji prijavila policiji, a sud ga svejedno odlučio pustiti na slobodu.

O ovom slučaju oglasio se i bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić, koji trenutno igra za Portland u NBA ligi.

“Nikad nije kasno! Prijavite, ne dozvolite nasilje nad svojim najmilijim. Ljubav nema granice!”, objavio je Nurkić na svom Instagramu.

“Nasilnik je nasilnik”

O ovom slučaju oglasila se i Ivana Brkljačić, hrvatska prvakinja i rekorderka u bacanju kladiva.

“Ne znam kako se dogodio propust unutar sustava policije da im psihopat prođe sva testiranja, ali mogu znati kako sustav sporta od zdravog čovjeka napravi propalicu, pijanca i očigledno ovisnika.

Poznati svećenik šokirao nakon novog slučaja obiteljskog nasilja: “Dečki, svaka vam čast!”

No, sustav sporta nije kriv što je Buntić prebio ženu i što posjeduje ilegalno oružje.

Sustav sporta zakazao je u tome što ne brine o bivšim sportašima i o njihovoj prilagodbi na život i karijeru nakon karijere”, započela je Brkljačić u objavi na Facebooku.

Dodala je da je nasilnik – nasilnik i da nema opravdanja i izgovora.

“Meni je grozno pričati o kolegi, slušati što je sve učinio. Nasilje se mora osuditi, ali se moramo pitati svi je li moralo doći do ovoga da jedan sportaš ovako živi. Kakva je to to tolerancija na alkohol, na opravdavanje nasilja koje traje očito godinama. Je li to potpuno otuđenje da nitko nije vidio da je Buntić životno zaglavio, da je otišao u krivom smjeru?

Čovjek kad je na vrhu svijeta svi su uz njega, ali nema nikoga da ga povuče kad krene propadati. Okrećemo glavu i svatko brine o sebi”, navela je, između ostalog, Brkljačić.

