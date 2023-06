Obilazio stanove u Zagrebu pa krao posuđe, alat, obuću, odjeću i alkoholna pića

Podijeli :

Lovro Domitrovic/PIXSELL

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog sumnje da je počinio tri kaznena djela „Krađa“ i tri kaznena djela „Teška krađa“ od kojih jedno u pokušaju.

Naime, sumnja se da je između 2. siječnja i 7. ožujka 2023. godine, najčešće u popodnevnim satima, s ciljem protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari dolazio do stambenih zgrada na području Dubrave.

“U dva je navrata, sumnja se, ušao u unutrašnjost stambenih zgrada, prikladnim predmetom obio ulazna vrata garaže, a potom iz garaže jedne zgrade otuđio posuđe, dok je iz garaže u drugoj zgradi otuđio motorističku opremu, obuću, alkoholna pića i drugo. U jednom je navratu, sumnja se, također s istom namjerom došao i do stambene zgrade u Ulici Dubrava gdje je 2. siječnja ušao kroz nezaključana ulazna vrata zgrade, prišao jednoj od ostava te zavlačenjem prikladnog predmeta pokušao obiti ulazna vrata. Kako u namjeri nije uspio, iz zgrade se udaljio ništa ne otuđivši.

Sumnja se i da je početkom veljače 2023. godine meta njegovog postupanja također bila garaža, ovaj puta u stambenoj zgradi u Oporovečkoj ulici. Tada je, ušao u nezaključanu podzemnu garažu te iz nje otuđio električni ručni alat, odjeću, obuću i drugo, a potom se dao u bijeg.

Od namjere protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari ni tada nije odustao već je u dva navrata u popodnevnim satima pješice došao do stambene zgrade, jednom do zgrade u Ulici Dubrava, a jednom do zgrade u Golskoj ulici. Po ulasku u zgradu u Golskoj ulici, 21. veljače u popodnevnim satima prišao je zaključanom biciklu koji se nalazio parkiran u hodniku zgrade, prerezao lokot, a potom se otuđenim biciklom odvezao iz zgrade. Na isti način odvezao se i iz zgrade u Ulici Dubrava iz čijeg je predvorja 7. ožujka u popodnevnim satima također otuđio bicikl.

Nakon počinjenja kaznenih djela, točno neutvrđenog dana, osumnjičeni je otuđene predmete prodao na sajmu rabljenih stvari za određeni novčani iznos koji je potom zadržao za sebe.

Materijalna šteta pričinjena ovim djelima iznosi oko 2.300 eura.

Po provedenom kriminalističkom istraživanju protiv 33-godišnjaka je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu”, stoji na stranicama PU Zagrebačka.

