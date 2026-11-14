OGLASILA SE POLICIJA
Pljačka u Mariji Bistrici, policija na terenu: Nepoznati počinitelji prijetili oružjem
Nepoznati počinitelji u subotu su ujutro uz prijetnju oružjem počinili razbojništvo u novčarskoj poslovnici u Mariji Bistrici, a ozlijeđenih nema, potvrdili su Hini iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.
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"Jutros u 7.10, u novčarskoj poslovnici u Mariji Bistrici, nepoznati počinitelji su uz prijetnju oružjem počinili razbojništvo. Nema ozlijeđenih osoba, u tijeku je očevid i kriminalističko istraživanje”, naveli su iz policije za Hinu.
Prema pisanju lokalnih portala, riječ je o poslovnici Fine na središnjem trgu, gdje je policija ogradila prostor. Na mjesto događaja stigla je i Hitna pomoć, koja je nakon postupanja otišla.
Više okolnosti razbojništva bit će poznato nakon očevida i kriminalističkog istraživanja.
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