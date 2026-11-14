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TRAGEDIJA U ZAGREBU

Drama na zagrebačkom raskrižju: Gorio tramvaj, u drugom preminula osoba

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N1 Info
|
14. stu. 2026. 10:47
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zastoj tramvaja u zagrebu
Ilustracija | N1

Na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara u Zagrebu u subotu ujutro je izbio požar na tramvaju.

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Tijekom vatrogasne intervencije u drugom je tramvaju jednoj osobi iznenada pozlilo.

Građanin i vatrogasci odmah su započeli reanimaciju, no unatoč njihovim naporima i dolasku hitne pomoći, osoba je preminula.

Zbog intervencije tramvajske linije 2, 3 i 5 bile su preusmjerene, a uzrok požara zasad nije poznat, javlja Večernji list.

Teme
crna kronika hrvatska hitna pomoć policija pu zagrebačka tramvaj zagreb

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