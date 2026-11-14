TRAGEDIJA U ZAGREBU
Drama na zagrebačkom raskrižju: Gorio tramvaj, u drugom preminula osoba
N1 Info
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14. stu. 2026. 10:47
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Na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara u Zagrebu u subotu ujutro je izbio požar na tramvaju.
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Tijekom vatrogasne intervencije u drugom je tramvaju jednoj osobi iznenada pozlilo.
Građanin i vatrogasci odmah su započeli reanimaciju, no unatoč njihovim naporima i dolasku hitne pomoći, osoba je preminula.
Zbog intervencije tramvajske linije 2, 3 i 5 bile su preusmjerene, a uzrok požara zasad nije poznat, javlja Večernji list.
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