promet prekinut
Teška prometna nesreća u Zagorju: Poginuo motociklist
U teškoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila u Svetom Križu Začretju poginuo je motociklist, priopćila je krapinsko-zagorska policija, a Hrvatski autoklub (HAK) javlja da je promet na državnoj cesti DC1 prekinut.
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Nesreća se dogodila oko 16:00 sati između osobnog vozila i motocikla, a motociklist je smrtno stradao na mjestu nesreće. Više detalja bit će poznato nakon očevida koji je u tijeku.
HAK je izvijestio da je zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 između mjesta Sveti Križ Začretje i Dukovec promet prekinut.
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