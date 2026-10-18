Teška prometna nesreća u Zagorju: Poginuo motociklist

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U teškoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila u Svetom Križu Začretju poginuo je motociklist, priopćila je krapinsko-zagorska policija, a Hrvatski autoklub (HAK) javlja da je promet na državnoj cesti DC1 prekinut.

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Nesreća se dogodila oko 16:00 sati između osobnog vozila i motocikla, a motociklist je smrtno stradao na mjestu nesreće. Više detalja bit će poznato nakon očevida koji je u tijeku.

HAK je izvijestio da je zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 između mjesta Sveti Križ Začretje i Dukovec promet prekinut.