U porastu zlostavljanje starijih: Počinitelji obično njihova odrasla djeca

Gotovo 20 posto žena starije životne dobi u Hrvatskoj doživi fizičko, psihičko, seksualno i digitalno nasilje kao i ekonomsko zanemarivanje, stoga je Udruga B.a.B.e provela projekt PuSHEd za besplatnu pravnu i psihološku pomoć za žrtve takvog nasilja.

“Kad je riječ o nasilju, starije žene ga najčešće skrivaju, sram ih je jer su u dvije trećine slučajeva počinitelji zlostavljanja članovi njihove obitelji, obično njihova odrasla djeca. Te žene su često zanemarene i financijski iscrpljene, sve do granica siromaštva”, rekla je u srijedu odvjetnica i bivša savjetnica udruge B.a.B.e. Ljubica Matijević Vrsaljko na završnoj konferenciji projekta “puSHEd – protect, understand, support, help the elderly“.

O financijskom nasilju se najmanje govori, iako je vrlo prisutno, pogotovo kroz ugovore o dosmrtnom uzdržavanju. Sudstvo u takvim slučajevima nije dovoljno brzo, dodala je odvjetnica Matijević Vrsaljko.

Kao odgovor na to, 2022. je počela provedba projekta “puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly.”

Projekt je financirala Europska unija s oko 208 tisuća eura, a u partnerstvu s Gradom Zagrebom i Domom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“. Provodi ga udruga B.a.B.e. uz potporu Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

“Skoro 20 posto žena starije životne dobi doživi fizičko, psihičko, seksualno, i digitalno nasilje kao i ekonomsko zanemarivanje. Mi u Udruzi Babe pružamo besplatnu pravnu i psihološku pomoć za žrtve takvog nasilja”, rekla je Marina Gombar.

Cilj je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih stručnjaka/inja iz sustava zaštite i podrške.

Veliko broj žena ne prijavljuje nasilje

Projekt se oslanja na Istanbulsku konvenciju i promiče ravnopravnosti spolova i nediskriminaciju, kao ključne europske vrijednosti za iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja nad starijim ženama.

Usmjeren je i na podizanje svijesti i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama, što podrazumijeva veći broj prijava nasilja, ali i prevenciju.

Nakon provedene medijske kampanje, u samo prva dva tjedna broj prijava na besplatan broj telefona povećan je za 50 posto.

Velika ‘tamna brojka’ je broj žena koja ne prijavljuje nasilje, o tome je potrebno provesti nacionalno istraživanje. Institucije rade svoj posao, no riječ je o dugotrajnom procesu i promjene zahtijevaju više vremena, ističu iz Udruge B.a.b.e.

Tijekom projekta smo uvidjeli da je potrebna edukacija korisnica jer je u ovom projektu bio naglasak na osobama koje rade s njima, dodaju.

“Nasilje je često rodno uvjetovano, počinitelj nasilja je uglavnom muški član obitelji. Žrtve traže podršku, ali pomoć često ne prihvaćaju. Oko 75 posto njih želi ostati anonimno”, rekla je ravnateljica Doma za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb”, Željka Barić.

Ističe da je ovo već drugi projekt na kojem surađuju s Udrugom BaBe, te da su primijetili i povećani broj poziva u Savjetovalištu starijih osoba i njihovih članova obitelji koji žive u inozemstvu i traže pomoć za svoje roditelje.

I kod smještaja u sklonište bilježe povećanje od 5 posto u odnosu na ukupan broj mlađih žrtava.

Napominje i kako su 2018. prvi put osobu od 75 godina zbog nasilja morali zbrinuti u skloništu, dok su prošle godine četiri osobe smještene u Skloništu a 20 ih je prijavilo nasilje i zatražilo pomoć.

