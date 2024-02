Ubojica Anđele Bešlić zatražio novo suđenje

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija

Ubojica maloljetne Anđele Bešlić, sada 61-godišnji Ivan Bulj zatražio je novo suđenje, a nakon što mu je Županijski sud u Splitu to odbio, zahtjev je uputio Visokom kaznenom sudu u Zagrebu.

Potvrđeno je to za portal Dalmacija news koji doznaje i da je Bulj žalbu napisao sam.

Ivan Bulj osuđen je na Županijskom sudu u Splitu za teško ubojstvo Anđele Bešlić na 27 godina zatvora, a Vrhovni sud kaznu je smanjio na 22 godine.

Prema presudi, 17-godišnju djevojku ubio je u noći 3. ožujka nakon što ju je u povezao svojim automobilom dok se vraćala s koncerta u Sinju. Skrenuo je s ceste i odvezao je na nepristupačan predio Vidovo, gdje ju je ubio tupim predmetom.

Anđelino tijelo bacio je u jamu samo 500-tinjak metara od kuće i prekrio suhim granjem, a mjesec dana kasnije pronašao ju je prolaznik koji je šetao psa.

Bulj se na kraju sam predao policiji nakon što je shvatio da privatna istraga Anđelina oca vodi do njega. Optužba ga je teretila i da silovao nesretnu djevojku, no za to nije osuđen zbog nedostatka dokaza. Jedini materijalni dokaz koji je pronađen mjesecima nakon ubojstva jest dlaka izuzeta iz Buljeva automobila.

Ubojica Anđele Bešlić htio izaći iz zatvora na uvjetni dopust, sud ga odbio

Sud odbio zahtjev

Splitski sud početkom 2022. odbio je Buljev zahtjev za obnovom postupka kao neosnovan. Naime, za obnovu postupka okrivljenik treba priložiti neke nove činjenice i dokaze koji do tada nisu bili poznati, ali se moraju odnositi upravo na kazneni postupak u kojem je osuđen. Bulj je tražio obnovu postupka uz obrazloženje da je njegov rođak Pavle Bulj oslobođen nakon što je on osuđen te da je njegov iskaz kao svjedoka u tom predmetu zapravo njegova obrana koja je novi dokaz, a nije izveden na glavnoj raspravi u postupku u kojem je osuđen na zatvor.

“Budući da osuđenik Ivan Bulj ne iznosi nikakve nove dokaze, već samo komentare koji se odnose na drugi postupak u kojem on nije bio stranka, vijeće nalazi da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za obnovom kaznenog postupka”, stoji u rješenju kojim je Bulju odbačen zahtjev, piše Dalmatinski portal.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Zašto je hodanje dobro? Postoji 5 ključnih razloga, a jedan je posebno bitan za zdravlje Kosor: “Plenković ne razumije kako smo tako glupi, takav ološ, da ga ne veličamo”