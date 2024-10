USKOK pokrenuo istragu protiv predsjednika osječkog Županijskog suda

Podijeli :

USKOK je, na temelju policijske kaznene prijave te na osnovu rezultata više izvidnih i dokaznih radnji koje je neposredno proveo, pokrenuo istragu protiv predsjednika osječkog Županijskog suda Zvonka Vrbana (63) zbog trgovanja utjecajem.

Tužiteljstvo je, ne navodeći Vrbanov identitet, izvijestilo kako sumnja da je kao predsjednik Županijskog suda u Osijeku, tijekom veljače 2019. godine u Osijeku, koristio autoritet i utjecaj dužnosti koju je obnašao kako bi bez obzira na stvarno stanje spisa ishodio donošenje presude u korist tužitelja s kojim je osobno povezan.

Vrban je, navodi USKOK, sutkinji Općinskog suda u Osijeku koja je imala u radu taj predmet rekao da je tužitelj njegov prijatelj i da mora uspjeti u sporu te da odluku treba donijeti u roku od mjesec dana.

Sucu Vrbanu dodijeljena titula najvećeg pravosudnog nasilnika u Europi

Nadalje USKOK sumnja da je Vrban, u istom svojstvu, od kraja ožujka do sredine travnja 2022. u Osijeku, nakon što je saznao koja je sutkinja osječkog Općinskog suda dobila u rad predmet u kojem je tužitelj osoba s kojom je povezan, također koristio utjecaj svoje dužnosti kako bi bez obzira na stvarno stanje spisa ishodio donošenje prvostupanjske odluke u korist tužitelja.

Tako je sutkinji zaduženoj s predmetnim spisom u više navrata govorio kakvu bi odluku trebala donijeti, navodeći pritom da je zahtjev tužitelja osnovan, objavio je USKOK.

Prema pisanju medija, Vrban je radio pritisak na predsjednicu osječkog Općinskog suda Zrinku Šeks Poštić i sada umirovljenu sutkinju toga suda Doricu Krnic Miloš, kako bi donosile presude prema njegovoj želji.

Sutkinja Šeks-Poštić prijavila je Vrbana jer je tražio da donese odluku u korist djelatnika osječkog-baranjskog Zavoda za javno zdravstvo Josipa Milasa u tužbi protiv te ustanove iz 2018. godine, a Krnic Miloš ga je prijavila da je od nje tražio presudu u korist tvrtke “Eurokamen” u tužbi protiv Nogometnog kluba Osijek.

Vrban opovrgnuo navode iz prijava osječkih sutkinja

Vrban je u međuvremenu opovrgnuo navode iz tih prijava u očitovanju predsjedniku Vrhovnog suda Radovanu Dobroniću te Ministarstvu pravosuđa i uprave, navode mediji.

Sudac Vrban je u razgovoru za Jutarnji list izjavio kako je u pozadini slučaja osveta visokorangiranog HDZ-ovog dužnosnika Vladimira Šeksa koji ga je navodno, preko posrednika, tražio da njegovoj kćeri Zrinki Šeks Poštić da pozitivno mišljenje u izboru za predsjednicu Općinskog suda.

Predsjednik Županijskog suda u Osijeku: Ovo je težak dan za ovaj sud i pravosuđe

Vrban je rekao kako je to odbio, smatrajući da je sutkinja Šeks Poštić u svom radu počinila kaznena djela zloupotrebe položaja i ovlasti.

”Potom me po istom posredniku zamolio da ne dam nikakvo mišljenje, što se po zakonu smatra kao da ste dali pozitivno mišljenje, no ja sa i to odbio, rekavši da ću dati mišljenje sukladno svom profesionalnom mišljenju i dao sam negativno mišljenje. Tada mi je od Šeksa poslana poruka da ću završiti u kaznenom postupku po prijavi koju je podnijela njegova kći i, prema svemu sudeći, ja završavam u kaznenom postupku”, rekao je Vrban za Jutarnji list.

USKOK ističe da će provesti izvide u odnosu na ove Vrbanove izjave u medijima.

