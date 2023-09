Užas u Slavoniji: Susjed seksualno zlostavljao 13-godišnjaka i silio ga da radi za njega

Podijeli :

Anete Lusina/Pexels/Ilustracija

Dječak je godinama trpio susjedovo bludničenje, a sada, kako doznaje N1, od svog zlostavljača traži da mu zbog svega plati pozamašnu odštetu.

“Susjed me je prisiljavao da za njega obavljam razne poslove – morao sam zakopavati prasce i krmaču koja je krepala jer je bila ostavljena na suncu, zakopavao sam teleće kosti, kao i ostatke ulovljenih životinja, morao sam mesti i kuhati, iako ja kuhati ne znam. Kad nisam želio kuhati udarao me po nogama šibom. Govorio mi je da mi je mama k…. i da se s….. sa svima u selu. On je radio onaj seks, a ja sam gledao. Pitao me tada što se ne seksam i ja, te da si moram naći neku malu curu”, dio je to iskaza 13-godišnjeg dječaka u sudskom postupku protiv susjeda pedofila.

Nastavniku osumnjičenom za spolno zlostavljanje učenica izrečene mjere zabrana Conor McGregor optužen za seksualno zlostavljanje

Riječ je o događaju iz središnje Slavonije zbog kojeg je 53-godišnji muškarac lani nepravomoćno osuđen na ukupno 3,3 godine zatvora. Presudu mu je izrekao općinski sud koji je ispitao i njega i njegovu žrtvu, kao i djelatnice iz dječakove škole kojima se nakon gotovo trogodišnjeg zlostavljanja na kraju povjerio. Naime, dječak je imao određenih psihičkih problema pa je pohađao nastavu uz osobnog asistenta. Upravo je ta osoba primijetila da s 13-godišnjakom nešto nije u redu. Odmah se posumnjalo na seksualno zlostavljanje.

Školski sustav, kao i sustav socijalne skrbi te je dječak dobio mogućnost prijaviti susjeda. Na kraju se ispostavilo da je sve krenulo početkom 2019. kada je dječak imao svega 11 godina.

Unatoč tome što je pred sobom imao dijete s posebnim potrebama, susjed se pred njim razodijevao i masturbirao. I dječaka je tražio da to isto radi. Seksualno zlostavljanje kulminiralo je prije dvije godine kada je pedofil tražio dječaka da ga dira, dok je on dodirivao i njega po intimnim dijelovima tijela.

Zaprijetio je dječaku

Uz to, susjed je svoju žrtvu tražio i da kuha te baca kosti životinja u kantu za smeće, da kosi travu u dvorištu, kao i da obavlja druge poslove koji nisu, kako stoji u presudi, bili primjereni dječakovoj dobi.

U listopadu 2021. čak mu je i zaprijetio. Naime, dječak je tada 53-godišnjaku rekao da će otkriti svojoj mami što mu sve radi, na što je pedofil ozbiljno pobijesnio: “Ako ovo ikome kažeš ubit ću ti mamu s puškom koju imam na tavanu”.

Zbog proživljenog užasa dječak je nedavno podnio tužbu kojom od svog zlostavljača traži 50 tisuća kuna, odnosno 6,6 tisuća eura odštete.

“Sve čemu je ovo dijete bilo izloženo od strane susjeda utjecalo je dodatno na njegovu strukturu ličnosti. Počeo je prema majci izražavati agresiju, te se neprimjereno ponašati u seksualnom smislu. Do ovih događaja dječak je u školi napredovao, a nakon toga počeo se zatvarati u komunikaciji s okolinom”, navedeno je tužbi poslanoj sudu.

Suspendirana ravnateljica osnovne škole jer nije prijavila nasilje nad dječakom Porazno istraživanje: U Zagrebu svaka peta osoba starije dobi doživi nasilje

Tijekom tog postupka može se očekivati da će dječak morati ponovno iskativati o mučnim godinama svog života. Ispitan će biti i njegov zlostavljač koji od početka tvrdi kako ni za što nije kriv, te kako je imao 50 žena u zadnje tri godine. Među njima je bila i dječakova majka, zbog čega prijavu za seksualno zlostavljanje smatra njihovom osvetom.

“Taj mali nije normalan, laže, ne zna šta priča”, uvjeravao je 53-godišnjak sutkinju.

“Zašto mislite da bi lagao protiv vas”, pitala ga je sutkinja tijekom postupka.

“Zbog lošeg društva i zbog onog što vidi na internetu. Njegova majka nikako nije mogla prihvatiti da više nismo zajedno”, odgovorio je optuženi zlostavljač.

No, stručnjaci iz škole, socijalni pedagozi i vještaci unisnosno su zaključili kako ovaj 13-godišnjak unatoč svojim zdravstvenim problemima nije sklon laganju.

“Nisam imala dojam da je njegova majka uopće znala što se događa, tim više što je ona negirala bilo kakvu vezu sa susjedom”, izjavila je tijekom suđenja jedna od stručnjakinja.

Dječakova majka prisjetila se pak koliko je puta susjed tražio njezinog sina u dvorištu, a ona ga je često otjerala.

“Unatoč tome nastavio je dolaziti. Sin je isprva odbijao ići k njemu, no s vremenom je ipak otišao. Zadržavao se tamo po dva-tri sata. Nekada nisam ni vidjela da je otišao k susjedu. Kad sam mu u džepovima našla opuške ispričao mi je da ga susjed tjera da puši, te da ga tuče kada ne bi obavio nešto za njega”, svjedočila je majka, a sve navode iz prijave u svom iskazu potvrdio je i 13-godišnjak.

“Šamarao me i tukao kad ga ne bih poslušao. Bojao sam ga se jer sam vidio pušku kod njega”, rekao je dječak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.