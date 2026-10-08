Zadranin (24) osumnjičen za teško ubojstvo bake u istražnom zatvoru

Ilustracija: Sime Zelic/PIXSELL

Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je jednomjesečni istražni zatvor 24-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo svoje 73-godišnje bake, a tereti ga se za teško ubojstvo bliske osobe, izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo u Zadru.

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Tužiteljstvo je izvijestilo da je osumnjičeni 5. listopada u stanu u Zadru, nakon kraće prepirke, bliskoj osobi zadao više ubodnih rana oštrim predmetom po tijelu. Žrtva je preminula na mjestu događaja.

Tužiteljstvo slučaj kvalificira kao teško ubojstvo bliske osobe. Riječ je o težem obliku kaznenog djela kada je žrtva osoba posebno ranjiva zbog bliskog odnosa s počiniteljem.

Za teško ubojstvo bliske osobe Kazneni zakon predviđa kaznu dugotrajnog zatvora, odnosno najmanje deset godina.

Policija je ranije izvijestila da je 24-godišnjak 5. listopada oko 13,50 sati došao u stan 73-godišnje žene na zadarskim Stanovima te je tamo usmrtio oštrim predmetom. Osumnjičenik je prema policijskim i neslužbenim informacijama unuk ubijene žene.

Nakon dolaska policije stavljen je pod nadzor, a potom uhićen. U suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom obavljen je očevid, a tijelo žene prevezeno je na patologiju radi obdukcije.