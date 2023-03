Kapulica: Milanović i Hajdaš Dončić se loptaju s nacionalnom sigurnošću

Podijeli :

Potpredsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Mario Kapulica (HDZ) kritizirao je u četvrtak čelnika tog tijela Sinišu Hajdaša Dončića (SDP), ali i predsjednika Republike Zorana Milanovića da se 'loptaju s nacionalnom sigurnošću'.

„Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić nakon jučerašnje sjednice iznio je niz neistinitih interpretacija sadržaja i zaključaka rasprave. Suprotno njegovim tvrdnjama, na sjednici nitko nije tražio da se ne usvoji izvješće VSOA-e”, istaknuo je.

“Jedino je on na kraju svojim zaključkom tražio da se odbije izvješće VSOA-e. Otišao je i korak dalje pa je neistinito iznio i zaključke Odbora, protiv kojih nisu bili svi iz oporbe, a u zaključcima nije stajalo da se predsjednika Zorana Milanovića poziva da prihvati prijedlog ministra obrane Marija Banožića o imenovanju novog čelnika VSOA-e nego da se o tom prijedlogu očituje”, komentirao je Kapulica jučerašnji istup Hajdaša Dončića.

Dodao je i da se predsjednik u svome komentaru oslonio na interpretacije Hajdaš Dončića umjesto da je pročitao zaključke Odbora. To, pojasnio je Kapulica, nismo tražili iz politikantskih razloga nego smo se pozvali na Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu kojim se propisuje način imenovanja šefa VSOA-e.

Nakon toga, dodao je, Hajdaš Dončić govori o nekoj shizofrenoj situaciji i poziva Andreja Plenkovića da tu situaciju, koju je stvorio Zoran Milanović uz potporu SDP-a, riješi.

„Pa nije Andrej Plenković psihijatar da rješava nečiju shizofreniju. Drugovi iz SDP-a traže nakon dvije godine politike Zorana Milanovića, koji se svodi na to da će on kao predsjednik RH blokirati sve procese u Hrvatskoj u kojima on sudjeluje, i sada se toga nakupilo. To vam je kada se Hajdaš Dončić i Milanović loptaju s nacionalnom sigurnošću i traže da ih netko zaustavi, sada od Plenkovića traže da ih zaustavi”, istaknuo je Kapulica.

Komentirajući slučaj uhićenog vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića, Kapulica je kazao da se život ne odvija u laboratorijskim uvjetima, koliko god netko o tome fantazirao, i nitko ne može ni za koga jamčiti da se nešto neće dogoditi.

Pozivamo sve neovisne institucije, DORH, USKOK, policiju i sudstvo da, utvrde li dovoljnu razinu osnovanosti sumnje, postupaju i progone sve one koji su u to uključeni jer su u sukobu sa zakonom. Ne radi se o HDZ-u, SDP-u ili bilo kojoj drugoj stranci nego o pojedincima u sukobu sa zakonom, poručio je.

Dodao je da ne može shvatiti kakav moraš biti čovjek da obnašaš neku javnu dužnost, a pozivaš na nečije hapšenje, što, istaknuo je, redovito radi Zoran Milanović.

