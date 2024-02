Četvrto izdanje najvećeg regionalnog festivala održivosti poručuje: Don’t feed the monster!

Podijeli :

Greencajt festival, koji već tri godine za redom oduševljava sve svoje posjetitelje, ove godine dobiva novo ruho i priprema brojna programska iznenađenja! Trodnevna međunarodna konferencija koja će se održati od 22. do 24. svibnja, ovoga puta održava se na novoj lokaciji Zagrebačkog Velesajama, Paviljon 13, gdje će više od 80 govornika iz 10 zemalja svijeta aktualizirati važnosti trenutka u kojem živimo i pokušati dati odgovor na pitanje: kako živjeti održivije?

Naime, Greencajt će okupiti brojne domaće i svjetske stručnjake koji aktivno promiču, djeluju i kreiraju održivu budućnost.

Uz brojna predavanja, panele i radionice, istaknut će se zanimljiva iskustva, uspješne prakse te komentirati nadolazeće trendove u domeni zelene ekonomije i društva.

Četvrto izdanje najvećeg regionalnog održivog festivala predstavlja i novi vizualni identitet.

Pretjerana globalna konzumacija predstavlja jedan od ključnih izazova današnjeg druš-tva.

Kroz posljednjih nekoliko desetljeća, svjedočimo eksploziji potrošačke kulture koja potiče ljude da troše više nego ikada prije.

Ovaj trend ima duboke posljedice na okoliš, ali i zdravlje ljudi.

Na vizualno atraktivan i stiliziran način te jednostavnom metaforom Greencajt festival u su-radnji s agencijom Imago Ogilvy pokazuje kako pretjeranom konzumacijom stvaramo „čudovi-šta“, te apelira kako je krajnje vrijeme da trend jednokratne upotrebe proizvoda zamjenimo kruž-nom ekonomijom.

“Pretjerana konzumacija je direktno suprotstavljena konceptu održivosti, bez obzira radi li se o pretjeranoj konzumaciji hrane, mode, proizvoda s plastičnom ambalažom ili tehnologije. Sve to dovelo nas je do neodrživog modela kojem moramo stati na kraj. Na ekonomskoj razini, pretjerana konzumacija često vodi do problema zaduživanja, osobne financijske nestabilnosti i nejednakosti.

Ekološki, pretjerana potrošnja dovodi do prekomjernog iscrpljivanja prirodnih re-sursa, zagađenja okoliša i emisije štetnih plinova. Također, pretjerana konzumacija može pogoršati socijalne nejednakosti, a to nas sve treba zabrinuti. Stoga je cilj ovog festivala educira-nje javnosti i promicanje ideje kako je živjeti zelenije i održivije jedan od ključnih koraka prema optimističnijoj budućnosti”, dodao je Vinko Filipić, direktor Greencajt festivala.

Nikad bogatiji i duži program kroz tri dana održavanja predstavit će brojne panele i pre-davanja, a blind bird ulaznice za konferenciju od danas do 5. ožujka dostupne su na službe-noj stranici.

