Znate li koja su četiri stadija raka i što svaki od njih znači?

Odstranjivanje raka kirurškim putem je obično prvi korak u borbi protiv raka jer se čvrsti tumori mogu kirurški ukloniti. Ostale metode uključuju kemoterapiju i radioterapiju. No, koja su točno četiri stadija raka i što svaki od njih znači?

Četiri stadija raka

Stadij 0: Rak je tamo gdje je nastao i nije se proširio.

Stadij 1: Rak je mali i nije se proširio

Stadij 2: Rak je narastao, ali se nije proširio

Stadij 3: Rak je veći i možda se proširio na okolno tkivo. Također se može proširiti na limfne čvorove ili žlijezde

Faza 4: Rak će se proširiti s mjesta gdje je nastao u tijelu na barem još jedan organ

Nulti stadij znači da postoji skupina “abnormalnih stanica u tijelu”, ali da su one premale da bi stvorile tumor. Prema istraživanju raka, neki stručnjaci ove stanične promjene nazivaju “neinvazivnim rakom” ili “pretkanceroznim promjenama”. To ne znači da samo liječenje neće biti invazivno, jer se kirurgija i radioterapija još uvijek često koriste u ovoj fazi, piše The Mirror.

Kada rak osobe nije izlječiv i rezultirat će smrću, liječnici koriste izraz “terminalni”. Međutim, to nije povezano s određenom fazom. Čak ni oni kojima je dijagnosticiran četvrti stadij raka nisu uvijek terminalni i mogu samo zahtijevati agresivnije oblike liječenja.

Stope preživljavanja

Logično je da što je raniji stadij raka, bolje su stope preživljavanja, ali to se razlikuje ovisno o kojoj varijanti bolesti govorimo.

Stopa preživljavanja u četvrtom stadiju varira od 15 posto (muškarci s rakom pluća) do 83 posto (muškarci s rakom prostate). Niska brojka oboljelih od raka pluća mogla bi se pripisati činjenici da se mnogi oblici raka dijagnosticiraju mnogo kasnije u usporedbi s drugima.

Jednogodišnje preživljavanje osoba koje boluju od raka debelog crijeva jednako je za muškarce i žene u svim stadijima. Dok se jednogodišnja stopa preživljenja osoba koje boluju od raka jajnika stalno smanjuje s povećanjem stadija, što znači da je rana dijagnoza neophodna.

Postoji mnogo ranih znakova upozorenja, uključujući pronalaženje kvržice koja se iznenada pojavljuje na vašem tijelu, neobjašnjivo krvarenje i promjene u vašim crijevnim navikama. Važno je posjetiti liječnika opće prakse ako ste zabrinuti zbog simptoma.

