Ogromni ledeni brijeg, veći od Londona, odlomio se od Antarktike

Ogromni ledeni brijeg, površine 1.550 četvornih kilometara, odlomio se od antarktičkog ledenog grebena Brunt u nedjelju, objavila je britanska organizacija za polarna istraživanja BAS u utorak, dodavši da događaj nije uzrokovan klimatskim promjenama.

Veličina ledene formacije otprilike odgovara veličini Londona s predgrađima. Istraživači su rekli da ne vjeruju da su klimatske promjene odgovorne za odlomljavanje kao kod nekih slučajeva proteklih godina.

“Ovaj događaj odlomljavanja je bio očekivan i dio je prirodnog ponašanja ledenog grebena Brunt. Nije povezan s klimatskim promjenama”, rekao je BAS-ov glaciolog Dominic Hodgson.

Pukotina u ledenoj ploči, koju su istraživači nazvali Chasm-1, otkrivena je prije više godina i otada se proširivala dok se komad leda konačno nije odvojio.

Očekuje se da će morska struja odnijeti ledeni brijeg, koji američki nacionalni centar za led tek mora imenovati, uzduž antarktičke obale, kao što se zbilo s ranijim velikim ledenim brjegovima.

Britanski istraživači ledenjaka nastavit će promatrati ledeni brijeg.

Istraživači su prošle godine kao razlog za odlamanje 1200 četvornih kilometara velikog ledenog brijega naveli klimatske promjene jer se otapanje morskog leda značajno ubrzalo zbog viših temperatura.

BAS upravlja istraživačkom postajom na ledenom grebenu Brunt na Antarktici. Organizacija je postaju premjestila otprilike 20 kilometara prema unutrašnjosti kontinenta 2016. kako ne bi bila ugrožena odlamanjem velikih ledenih brjegova, poput onih nedavno zabilježenih.

