Diverzanti

Dok je Volodimir Zelenski prošli tjedan obilazio globalne summite, a Putinovi plaćenici paravojske Wagner u potpunosti osvojili ukrajinski Bahmut, sada pretvoren u prah i pepeo, s druge strane granice, na ruskom teritoriju dogodilo se nešto neočekivano.

Ruski borci, koji se kažu, inače bore na strani Ukrajine, prešli su granicu kod Belogoroda. Grad koji je stajao na putu prvih ruskih tenkova koji su sa sjevera ulazili u Ukrajinu u veljači prošle godine s ciljem osvajanja Kijeva i jedna od važnih logističkih točaka za rusku vojsku, postala je mjestom panike iz koje su nakon upada diverzanata, osvajanja graničnih punktova, ruske vlasti iselile nekoliko stotina građana. Rat koji se uz oružje, ujedno vodi i opasnim propagandnim granatiranjem, dobio je još jednu dimenziju. U svijet je diseminiran video zapis u kojem u okrilju noći, naoružana skupina muškaraca gordo stoji, a njihov zapovjednik u kameru govori kako je došao čas ruskog ustanka, da pošten Rus nikada ne može silovati ženu i ubiti dijete. „Mi smo Rusija, kao i vi. Mi smo ljudi, kao i vi. Želimo da naša djeca rastu u miru i budu slobodni ljudi koji putuju, obrazuju se, no tome nema mjesta u Putinovoj Rusiji premreženoj korupcijom, cenzurom, represijom i ograničenjima slobode…“ Govorio je u kameru stasiti riđi vojnik, pozivajući Ruse u Rusiji na otpor. Kremlj je objavio kako je krenuo u pohod „čišćenja“ teritorija, te ubio sve pobunjenike koji su se predstavili kao Legija osloboditelja Rusije. No, uskoro je, prvo putem društvenih mreža, a onda i kroz razgovore sa svjetskim medijima, glasnogovornik ruske legije objavio kako su svi živi i dalje djeluju, a u posljednjih godinu dana, još je jednom postalo jasno kako se u vrtlogu rata i „specijalne vojne operacije“, čitaj, propagandne artiljerije nikada viđene u povijesti, ništa ne može uzimati zdravo za gotovo, a pogotovo ono što stiže iz Kremlja.

Tko su ti Rusi, dobrovoljci, koji se kažu bore za slobodnu Rusiju? Ukrajinske vlasti, potvrdile su kako se od početka rata, na ukrajinskoj strani, u sklopu međunarodnih jedinica, bori oko 200 ruskih državljana, no za CNN je iz Ukrajinske međunarodne legije, koja okuplja strane borce, potvrđeno kako nitko od članova Legije za slobodu Rusije ili druge jedinice poznate kao Ruska dobrovoljačka jedinica, ne pripada Međunarodnoj ukrajinskoj legiji.

Od belogorodske akcije se službeni Kijev ograđuje, no u intervjuu CNN-ovom Fredu Pleitgenu, savjetnik ukrajinskog predsjednika za nacionalnu sigurnost Oleksij Danilov je izjavio: „Oni su Rusi, to je njihova zemlja i imaju pravo biti ondje. Postoje Rusi koji su na strani svjetlosti i koji se žele pozabaviti s mrakom koji danas postoji u Rusiji.“ Glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov kaže pak kako je riječ o potezu kojim se želi skrenuti pozornost s ruskog osvajanja Bahmuta.

Istodobno s diverzantskim akcijama na ruskom teritoriju koji graniči s Ukrajinom, u Parizu je osnovan Ruski demokratski klub, koalicija ruskih antiratnih demokratskih snaga, koje vode otac i sin Gudkov. Opozicijski čelnik, nekadašnji komsomolac i KGB-ovac, Genadij Gudkov, vlasnik je jedne od najvećih privatnih zaštitarskih agencija u Rusiji, a njegov sin, Dimitrij, također je bio zastupnik u Dumi, ali i jedan od lidera oporbenih prosvjeda protiv Putina u proteklom desetljeću, zajedno s Iljom Ponomarevim. Uz Gudkove na skupu je bio svrgnuti tajkun Mihail Hodorkovski, kao i Sergej Guriev, nekadašnji autor Medvedevljevih ekonomskih reformi, danas direktor programa za ekonomske studije na prestižnom pariškom fakultetu Science Po.

Dok se stvori nova Rusija, koja nije Putinova, imperijalistička Novorusija, bitno je svakoga dana razjašnjavti stvari i razgrtati maglu koja daleko od ratišta dopire u svjetske zakutke i metropole. Osim ishoda rata, pitanje svih pitanja je i Putinova, sudbina Rusije, no i mogućnost konačnog kraja konstrukta i koncepta na kojem je ruski vožd gradio i gradi svoju vlast, opstanak, geostrateško rusko pozicioniranje i propagandu.

Od veljače prošle godine i početka opsežne ruske agresije na Ukrajinu, čiji dijelovi teritorija su, podsjećam, izvan kontrole ukrajinskih vlasti od 2014. i 2015., Vladimir Putin i cijela hibridno-dezinformacijska soldateska, upregla se da ispriča neku svoju priču o dobru i zlu. O tome da se bojovnici Vladimira Vladimiroviča bore protiv nacizma. Onog koji prema narativu pozorno građenom u kremaljskim zakucima više od desetljeća, nacizam predstavljaju Ukrajina i Ukrajinci, a eto od prošle godine i zapad. Miješa u toj propagandnoj priči, za svoju, ali i publiku globalnog juga, Putin narative nacizma i kolonijalizma iz suludih kuteva, sve po poznatoj kuharici.

Kada je George Orwell pobjegao s fronta u španjolskom građanskom ratu, gdje je došlo do krvavog obračuna ruskih postrojbi pod komandom Kremlja s anarhistima, stigao je u Barcelonu u hotel Continental koji je bio mjesto na kojem su se vrzmali novinari i špijuni. Uzgred je, kako piše u „Kataloniji u čast“, čuo nekog Staljinovog obavještajca koji otvoreno laže o zbivanjima kojima je kao vojnik dobrovoljac Orwell svjedočio. „To je prvi put ikada da sam upoznao osobu čiji je posao govoriti laži.“

Desetljeća kasnije, u ratu koji se prikazuje gotovo kao taj u kojem se borio George Orwell, kao uvertira najvećem sukobu u ljudskoj povijesti, samom Putinu glave izgleda dolazi narativ koji je sam kreirao. Naime, sve Putinove paravojske, svi rabijatni momci koji pucaju, osvajaju, zavode red u svjetkim zakucima od Sirije, do Malija, Sudana, Libije i Burkine Faso, kod kuće su stvarani i kaljeni, upravo kao radikalno desni pretorijanci. Je li jedinica koja nosi ime prema najdražem Hitlerovom kompozitoru lučnoša Putinovog antikolonijalnog antinacizma, da ne kažem svetogrdno, antifašizma 2.0. Putinizam kao ideologija koja miješa nacionalizam i pravoslavlje, totalitarna je ideologija koja pod šapku gura miks historijskih baza u promijenjenim okolnostima suvremenog. Dok je prije aneksije Krima stvarao atmosferu straha i pripremao teren za referendum, na magistralnu cestu koja vodi prema Sevastopolju, postavio je Kremlj kontrolnu točku koju su kontrolirali četnici. Dobro ste pročitali. Četnici s Krima, objasnili su po povratku „s terena“, postavljeni su tamo kao propagandni mamac za svjetske medije, dovedeni iz Srbije preko Bugarske i Moskve do Krima, odradili su ozbiljno svoj zadatak. Nije jasno jesu li, osim putnih troškova, bili i dodatno honorirani, ali posao su odradili po udžbeniku, izgledali su kao da su izašli, ako ne iz Mihajlovićeve šume poviše Prolom banje, a onda iz filma Stipe Delića ili Veljka Bulajića. Orson Welles nije glumio četnika s Krima, no, svi su svjetski mediji pisali o njima, kao pravoslavnoj braći koja su došla u pomoć Rusima Krimljanima koji su odradili otcjepljenje. Putinov plan plaćeničkih vojnika i kreiranja kaosa otišao je puno šire i dublje. Strukturiranja narativa koji su u suludim ubilačkim pohodima protiv političkih ili vjerskih „suparnika“, i svojim manifestima koristili i norveški terorist Anders Bering Breivik i terorist iz Christchurcha, dolazili su iz iste šapke iz istog lonca koji pomućuje umove diljem svijeta i dalje. Kako je Europa dopustila da dok je Rusija stvarala narativ o ukrajinskim nacistima, ruski nacisti stave šapu na cijeli svijet i sve lokacije koje geostrateški okružuju Europu i važni su za njenu geopolitičku i geostratešku budućnost? Kako bilo, Putin je kreirao svoje desne militantne paravojske, od nekih novih, koje vode Rusi, možda će i mrijeti, prije no što ga dohvati međunarodna pravda. No, kakva Rusija nas čeka i dalje ne vidimo od dima i smrti. Glavni gospodar života i smrti, Putinov pretorijanac broj jedan, onaj koji je upregnuo Walkyre jaše pod bogatstvom države u državi znane kao Wagner, dao je intervju u kojem je rekao da je ruski plan demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine – propao. Umjesto plana koji je Moskva imala, rekao je Jevgenij Prigožin, pretvorila je ukrajinsku vojsku u najmoćniju na svijetu. Prigožin u intervjuu nije štedio riječi. Rusko vojno rukovodstvo je sjeb**o, vikao je šef Wagnera, kritizirajući ministra obrane Šojgua i rusku elitu koja je, kaže, djecu poslala u Dubai da izbjegnu regrutaciju i da se zabavljaju. „Nalazimo se u takvom trenutku da bismo je*e*o mogli izgubiti Rusiju, to je ključna stvar. Ako se nastavi situacija da običnim Rusima djeca kući stižu u ljesovima, dok se djeca elite sunčaju u inozemstvu, rekao je Prigožin, Rusiji prijete nemiri i pobuna vojske, poput vremena koji su doveli do revolucije 1917.

