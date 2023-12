Podijeli :

Dok ovo pišem u Bruxellesu traje posljednje ovogodišnje Europsko vijeće, koje će, kažu uvijek neimenovani diplomati, zbog težine razgovora i pregovora trajati do sutra, možda i prekosutra. Neće biti ni prvi niti posljednji krizni i razgovori u kritičnom vremenu, no, takvi kakvi su i ono što ih je najavilo fino ocrtava godinu pred nama.

Orban ljutito: Nema pregovora!

Globalnu super izbornu godinu u kojoj će glasati 70 država svijeta. Gotovo četiri i pol milijarde ljudi izaći će na birališta, nikada više u povijesti u istoj godini. U toj globalnoj vježbi demokracije, pokazat će se kako bacanje papira u kutiju ili ponegdje klik na zaslon aplikacije, ne daje potvrdu onoga što gdje demokracija znači i što predstavlja. U uniji država koje se zovu Europskom unijom postoje neka pravila igre koja određuju tko može, a tko ne biti članom kluba. Baza toga jest vladavina prava. U svijetu u kojem se sve ono što je postojalo bezočno ruši ili se mijenja značenje pojmovima i stvara podloga za neke moguće vrle nove svjetove, uoči današnjeg sastanka Europskog vijeća stigla je vijest kako Europska komisija odmrzava oko 10 milijardi eura namijenjenih Mađarskoj. Trećina je to ukupnog iznosa koji je blokiran zbog kršenja europskih pravila vezanih za vladavinu prava. Komisija obrazlaže kako je Mađarska ispunila niz reformi pravosuđa te stoga, prema zaslugama, zaslužuje pristup dijelu fondova. Ovaj „gešenk“ Viktoru Orbanu, stiže u doba kada Mađarska usvaja zakon sličan onom Putinovom o stranim agentima. O tome tko čuva ili ne „mađarski suverenitet“ i tko ima ili nema pravo rada u Mađarskoj, naravno, odlučivat će vlast. Ista ona koja je bila toliko nemaštovita, da je iskopirala svoju izbornu kampanju te je po Mađarskoj, umjesto bilboarda u kojem se pljuje po Jean Claudeu Junckeru i Georgeu Sorosu, sada stavila bilboarde s uvredama Von der Leyen i Sorosevog sina, koji je preuzeo fondaciju i u predizborno doba u Europi zavrnuo pipu mnogima. Dakle, „objektivna“ Komisija Ursule von der Leyen, darežljivo je odrvnula pipu Viktoru.

Najvećim mitom u europskoj povijesti nazvao je to zastupnik Zelenih u EU parlamentu. Pismo Von Der Leyen poslale su i dvije najveće političke grupacije u parlamentu, njezini Pučani i Socijaldemokrati.

Mito i korupcija uvijek podrazumijevaju neki quid pro quo. No, Orban je ostao čvrst kao stijena oko blokade otvaranja pregovora o članstvu EU s Ukrajinom i oko paketa pomoći od 50 milijardi eura do 2027. za Kijev, koji bi išao iz EU proračuna. Nakon hoda crvenim tepihom u zgradi Europa u kojoj se održavaju sastanci Vijeća, Orban je prije početka summita stao pred kamere i rekao: “Nema razloga za otvaranje pregovora.“ Orban traži zamrzavanje odluke o Ukrajini do europskih izbora u lipnju iduće godine. Fleksibilniji je oko fonda za pomoć Ukrajini koji ne bi bio vezan uz novac iz europskog proračuna.

Dvije godine teškog rata u Ukrajini i mali napredak na frontu te otkrivanje svih manjkavosti europske sigurnosne politike i vojnih kapaciteta, otvorilo je nove-stare rovove, koje će u izbornoj godini visokih strasti biti teško pomiriti.

Dan poslije Hamlet

Prema novom istraživanju dezinformacijskih narativa tijekom izbora u različitim europskim zemljama tijekom 2023. jasno je kako će upravo potpirivanje strasti na temama rata, migracija, europskih institucija i vanjske i sigurnosne politike, biti ono što će odlučivati rezultate izbora.

U Europi jača desnica. Identitarijanci su se nedavno okupili u Firenci na skupu koji su nazvali novom europskom renesansom te pozvali europske pučane da se udruže nakon izbora.

Nitko ne zna kako će se klatno okrenuti, no u doba okrutnosti i Putinovog nepromjenjivog stava koji mijenja geopolitiku, Europa će u idućih pola godine biti veliko igralište u kojem će biti zaista teško predvidjeti hoće li pobijediti najpametniji i najsposobniji u kriznim vremenima, ili oni koji će utirati put malim europskim Putinima, novom Hitleru ili vremenu u kojem ta pravila na kojima je Europa sazdana i zbog kojih se kaže, razlikuje od tog ostalog neuljudnog svijeta, neće baš puno vrijediti.

Deset novih Orbanovih milijardi ili minus 50 pretpostavljenih za Zelenskog, nisu jedini problem „obrane zapadnih vrijednosti“, kako su nekad tepali Ukrajini. Tu je i 60 milijardi dolara blokiranih u američkom Kongresu.

U Europi su pak svi za stolom Vijeća za otvaranje pregovora s Ukrajinom osim Orbana. Jedan je dovoljan.

Ako gledamo pragmatično, kako uvijek na koncu loptu u svojim nacionalnim javnostima odigra svatko od od nas izabranih koji sjede za briselskim stolom, možda se odigra neki novi narativ koji će se pokušavai prodati kao da je vuk sit, a sve ovce na broju.

Na početku Vijeća okupljenima se obratio ukrajinski predsjednik: „Molim vas samo jednu stvar, nemojte izdati naš narod i njihovu vjeru u Europu.“

Jučer, europski su se čelnici u istoj toj sobi, oko istog okruglog stola, družili s čelnicima država Zapadnog Balkana, koji su u čekaonici godinama.

Osjećaju li se izdanima ili im je svejedno glasaju li u Europi za Orbana ili u Srbiji za Vučića?

Surovo vrijeme je pred nama. Obećana, vrijednosti i principi, padaju u godini u kojoj se bira.

Kakav je viši cilj Europe i ima li ga ona još? Ili je na koncu uvijek sve i jedino neka vrsta korupcije.

Follow the money.

