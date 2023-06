Podijeli :

Ovoga tjedna svjetski znanstvenici objavili su apel o opasnostima umjetne inteligencije. Pod samo jednu rečenicu, potpisalo se stotinjak globalnih stručnjaka za AI, uključujući i Sama Altmana čija je tvrtka stvorila ChatGPT. Apel kaže: razmatranje rizika od umjetne inteligencije mora biti globalni prioritet poput drugih prijetnji društvu kao što pandemije i nuklearni rat.

Ovoga tjedna, ruske bombe padale su na ukrajinske gradove, a u Moldovu je stigao ukrajinski predsjednik Zelenski, kako bi razgovarao s liderima država članica foruma nazvanog Europskom političkom zajednicom. Kako je rekla moldovska predsjednica Sandu – važno je bilo poslati poruku jedinstva i poruku da multilateralizam funkcionira. O izazovima za samu Moldovu, već sam pisala u kolumni Global fokus, a da se stvari stubokom mijenjaju u Europi, svjedoči i govor francuskog predsjednika koji je održao na sigurnosnom forumu u Bratislavi dan prije moldovskog summita, u kojem je za 180 stupnjeva promijenio svoj stav da Rusiju ne treba ponižavati. Jedino Ukrajina, rekao je Macron, može odrediti uvjete za mir, a ujedno se i ispričao državama istočne Europe za počesto ignorantski stav zapadne kada su u pitanju bila upozorenja o opasnosti od Rusije. Europa se, da bi opstala, mora obraniti.

Ovoga tjedna završila je pak s emitiranjem televizijska serija Nasljeđe.

Kakve veze, pitate se imaju govor francuskog predsjednika, apel svjetskih znanstvenika o opasnostima umjetne inteligencije i finale jedne od najboljih televizijskih serija u povijesti?

Diverzanti

Nasljeđe je serija koja se uvukla u pore globalne publike u doba dolaska na vlast Donalda Trumpa. Kroz četiri sezone, iznimno inteligentan tim scenarista, pred nas je stavljao šekspirijansku priču o beskrupuloznom medijskom mogulu Loganu Royu, koji je konceptom udaranja u najniže strasti, stvorio bogatstvo, moć i utjecaj. Od njegovo četvero djece, troje se od samog početka nemilosrdno bori za titulu Royevog nasljednika. Bitka za nasljeđe nenasljedivog Roya, kroz četiri sezone pred nama slika vrijeme u koje živimo. Sebično, oportuno, brzo vrijeme, vrijeme u kojem živimo, a o kojem kao da ne promišljamo.

Pokazuje nam Nasljeđe kako se vlada, utječe, pokazuje nam tih globalnih jedan posto, kroz fantastičnu i dosad u serijama neviđenu dimenziju uporabe jezika. Svi u Nasljeđu govore brzo, stilske figure i njihova značenja su kompleksni, inteligentni, naoko često besmisleni. Samo da se priča vrti, samo da tih jedan posto živi i održava se u borbi koja ne prestaje, u nemilosrdnoj borbi.

Slika Nasljeđe dizajn politike populizma, uzdizanje tech-tajkuna, i za ruku nas vodi do posljednje sezone i epizode, koja zakucava čavao u lijes ambicija nesposobne djece, te globalnu kompaniju za novo doba preuzima obitelji bliska, uvijek vjerna ulizica, uz pomoć novog investitora iz novog tech-doba koji s krajem sezone samo nagovještava eksternu dimenziju društvene klime koja dolazi, uz polarizaciju i sve veći bijes na ulicama. Oni koji su sve ljući, onima koji su kreatori i vlasnici raznoraznih platformi, istim tim najnižim emocijama pomažu zaraditi basnoslovne sume, a u političku arenu bacaju likove koji podastiru najgore u nama. U igri opstanka, djeca Logana Roya nisu opremljena da preuzmu to nasljeđe. Oni su slabi, prevrtljivi, neodlučni, nedorasli. Previše su i emotivni oko svog nasljeđa. Pobjeđuju gore gnjide od njih, oni čije to nasljeđe nije. I tu je seriji kraj.

Izbori

Istina je čudnija od fikcije, pisali su i Lord Byron i Mark Twain, a ono najbolje i najgore na što nas serija Nasljeđe podsjeća jest da gledamo nas same. U svojim mikro sredinama, na ljestvicama moći i bogatstva kilometrima udaljenim od obitelji Roy i njihove kompanije Waystar Royco. Da gledamo sebe u našim životima u kojima se ne možemo otarasiti najgoreg sve do do istrebljenja u igri života, koja na kraju, kako god se postavljali i ponašali, uvijek isto završi.

Prošle godine, maestralni glumac Brian Cox koji u seriji utjelovljuje Logana Roya dao je intervju kolegi Sinovčiću za Nacional. Citirat ću ga: „Ljudska su bića razočaravajuća stvorenja. Mi smo još uvijek u procesu evolucije, nismo do kraja evoluirali. Zaglavili smo sa svim našim lošim navikama, groznim načinima razmišljanja te još uvijek volimo gladijatorsku arenu. O tome se radi. O borbi gladijatora. Ova obitelj se bori poput gladijatora, to je zabavno, idemo sjesti i opet ih gledati. Oni u tome ne vide ironiju koja se ogleda u njihovu ponašanju. To što gledate, ta serija „Nasljeđe“, ona govori o vama. Ljudi ne vide poveznicu jer su glupi. To je tako slatko kod ljudi. Oni nisu evoluirali, njihova evolucija je još uvijek u tijeku. Mislim da ljudi žele vidjeti nesreću. Recimo, vole vidjeti automobilsku nesreću, odmah dotrče do razbijenog auta, pitaju je li vozač umro, viču „O, Bože“. To je u nama zato što nismo evoluirali. Hvala Bogu na tome jer u suprotnom ne bismo imali publiku.“

Serija Nasljeđe govori dakle o nama. O našoj gluposti i pohlepi, o našoj ljudskoj prirodi, o instinktu za preživljavanje s najgorim predznakom, o potrebi za spektaklom, bio on rat, bolest ili prometna nesreća, spektaklom na evolucijskoj skali u kojoj je i dalje moguć scenarij nuklearnog rata, spektaklom na evolucijskoj skali u kojem ljudska inteligencija stvara umjetnu čije uporabe se onda boji.

Ta skala možda nije za nas. Ona je samo za one Royeve i Wambsganse, Gregove i Frankove, sve te likove iz serije koje gledamo i prepoznajemo u nekom drugome, nikada ne u sebi.

I kakvo onda može biti naše nasljeđe? U osvit novih, golemih egzistencijalnih prijetnji pred kojima je samo bitno preživljavanje, u svijetu u kojem profitiraju grubijani i manipulatori, kako se možemo postaviti? Logan Roy, jer može, svakome govori: „Od*ebi“.

Hoće li to biti naše nasljeđe? I dalje se nadam da smo bolji.

