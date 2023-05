Profesorica kojoj je Primorac bio asistent: “Ovo nisam očekivala od njega”

Podijeli :

N1

O efektima najavljene porezne reforme u N1 Newsnightu govorila je profesorica Nika Šimurina s katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Upravo je ministar Marko Primorac bio njezin asistent na navedenoj katedri pa smo je pitali kako bi ocijenila njegovu reformu.

“Drago mi je da možemo pričati o poreznoj politici iako bi mi bilo još draže da o njoj ne moramo godinama pričati i da nema ovako čestih izmjena”, kaže profesorica Šimurina.

Na pitanje o tome je li ovo porezna reforma ili samo rasterećenje, ili pak ništa od toga, profesorica kaže: “Od 1998. kada je uvjetno rečeno završila reforma hrvatskog poreznog sustava uvođenjem poreza na dodanu vrijednost, kao posljednjeg od tri temeljna porezna oblika koje imaju tržišne ekonomije, RH nije imala pravu sustavnu reformu. Imali smo gotovo svake godine izmjene koje teško da možemo zvati reformom”.

Objasnila je što bi za nju trebala sadržavati porezna reforma: “Za mene bi porezna reforma bila odmak od potrošne orijentacije našeg poreznog sustava koji smo zabetonirali te 1998. godine. Ja bih ovo nazvala poreznim korekcijama, ali reforma je nešto puno dublje i puno značajnije od ovoga”.

“Jednostavna rečenica o tome što bi bila idealna porezna reforma je reforma u kojoj će doći do poreznog rasterećenja i pojednostavljenja poreznog sustava”.

Ekonomski analitičar: Ovo nije reforma, ostajemo primitivan porezni sustav Ukidanje prireza: Prava reforma ili politička smicalica HDZ-a prije izbora?

S obzirom na to da je ministar financija Marko Primorac bio njen asistent na katedri za financije, Šimurina opisuje svoje stajalište o njegovoj reformi: “Javne financije i porezna politika koja proizlazi iz svega toga su prije svega prvorazredno političko pitanje. Posve je druga pozicija kada se nalaziš kao profesor i govoriš o teoretskim modelima, a posve je drugačije kad si na mjestu ministra financija. Primarna uloga svakog ministra financija je da osigura dovoljno prihoda da osigura tekuće rashode. To je ono primarno, a onda mjere i izmjene koje se čine su dio političkog trenutka”.

Kaže da su je neki djelovi reforme iznenadili: “Očekivano je bilo da će se ići s rasterećenjem i povećanjem neoporezivog dijela dohotka. Moram priznati da nisam očekivala ukidanje prireza, iako je kolega Primorac je od svih nas osoba koja se najviše specijalizirala za lokalne financije. Njegov je interes uvijek bio u lokalnoj decentralizaciji, tako da je možda očekivano da je on pokušao riješiti stvari i na razini lokalnih poreza”.

Na pitanje o tome bi li ga ukorila zbog toga da joj je sada asistent, Šimurina kaže: “Mi smo uvijek prije svega bili kolege jer si u akademskoj zajednici prvi među jednakima”.

Ističe da porezni sustav RH spada u red onih koji su izrazito nestabilni. “Generalno gledano, iako su mi vrlo važni socijalno-politička načela oporezivanja tako da nikad nisam bila pristaša te potrošne orijentacije koja ima jednu vrlo negativnu karakteristiku, a to je taj regresivni učinak gdje oni koji su najsiromašniji u stvari snose najveći porezni teret, pa se onda to korigira onime što vidimo sada u sustavu poreza na dohodak. Tada nisam bila sretna s tim rješenjem. Međutim, danas 2023. mislim da bi bilo bolje da smo ostali na onome što je bilo tada, od svih ovih silnih korekcija koje su se u međuvremenu radile. Poruka koju šaljemo stranim investitorima je da ne možete znati koliko ćete sutra zarađivati, koliko ćete plaćati doprinosa i možete li ići s dugoročnijom investicijom jer, iako postoji trend poreznog rasterećenja, sve to ima svoje troškove”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.