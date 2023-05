Devet stvari koje su zabranjene turistima u Italiji

Podijeli :

Pexels

Italija je turistička velesila i zavisi od turizma, ali to ne znači da je turistima dopušteno da rade šta hoće, a i nova pravila se stalno pojavljuju i iznenađuju.

Tako kontroverzna nova uredba uvedena početkom travnja predviđa kaznu do 275 eura za posjetitelje ako se tijekom sezone predugo zadrže u takozvanim “crvenim zonama” u glamuroznom ljetovalištu Portofinu. Vijest se proširila internetom kao “kazna za selfie”, a gradonačelnica je ljutito reagirala i objasnila da je dekretom samo zabranjeno okupljanje i duži boravak u određenim dijelovima grada iz sigurnosnih razloga, piše b92.

Pitanje je vremena kad će slavni turistički dragulj pogoditi vulkanska erupcija

Gradonačelnik Matteo Viacava rekao je da je to pravilo neophodno kako bi se spriječilo da ljudi blokiraju promet dok se zaustavljaju radi fotografiranja ili poziranja za selfije na često fotografiranoj piaceti (glavnom trgu). “Želimo izbjeći opasne situacije uzrokovane prenapučenošću”, rekao je za The Times.

Ako planirate put u Italiju i ne želite biti osoba koja bi mogla uvrijediti lokalno stanovništvo, evo kratkog sažetka što ne smijete činiti ako ste turist na najposjećenijim turističkim mjestima u Italiji.

Povijesna mjesta i arheološka nalazišta u Italiji dio su talijanskog identiteta, a pravila su stroga. Stoga poštujte sljedeće:

Ne fotografirajte unutar Sikstinske kapele u Vatikanu,

Nemojte sjediti na Španjolskim stepenicama u Rimu,

Nemojte sjediti ili ležati ispred trgovina, povijesnih spomenika i mostova, više ćete nego vjerojatno biti udaljeni,

Ne vucite kolica, skutere ili kofere s kotačima na Španjolskim stepenicama u Rimu,

Ne jedite i ne pijte na poznatim lokacijama u bilo kojem gradu,

Ne jedite na ulicama povijesnog centra Firence – Via de’ Neri, Piazzale Degli Uffizi, Piazza del Grano i Via Della Ninna – svaki dan od podneva do 15 sati i od 18 do 22 sata, kazna je do 500 eura,

Ne hranite ptice na Trgu Svetog Marka u Veneciji,

Ne uzimajte novčiće iz fontane Trevi, aktivnost je zabranjena i možete riskirati veliku kaznu,

Nemojte stajati preblizu Fontane Trevi, gradske vlasti u Rimu već godinama razmišljaju o postavljanju zaštitnih ograda oko povijesnog spomenika. Iako još nisu na mjestu, svakako se trebate ponašati kao da jesu.