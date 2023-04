Jednom u 20 godina: Prelijepog hrvatskog jezera ove godine neće biti

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Jedno od najljepših hrvatskih jezera ovo će ljeto biti isušeno. No, možete ga posjetiti i doživjeti nešto što nećete moći sigurno sljedećih 20 godina. Prelijepo hrvatsko jezero kojeg ove godine neće biti

Lokvarsko jezero mnogi smatraju jednim od dragulja Gorskog kotara, a tepaju mu i da je jedno od najljepših u Hrvatskoj. Svake godine privuče brojne posjetitelje.

Ovog će pak ljeta posjetitelji biti zakinuti za dio atmosfere jer podno Risnjaka neće biti jezera. Ono će, naime, biti isušeno, piše stranica Pun kufer.

Lokvarsko jezero je umjetno jezero izgrađeno 1955. godine pregrađivanjem rijeke Lokvanke kako bi se opskrbila vodom obližnja Vinodolska hidroelektrana. U jezeru, koje je danas duboko i do 40 metara, završavalo je tada naselje Srednji Jarak i dio poznate ceste Lujzijane koja je povezivala Karlovac i Reku.

Umjesto pecanja opera na dnu jezera

Jezero je postalo popularno mjesto za šetače i bicikliste, ribiče i sve one koji su skloni aktivnostima u prirodi. Tu su se održavale i regate i ribolovna natjecanja. Vezano uz to postoji jedna zanimljivost – iz njega je 1973. godine izvučena najveća riječna pastrva u to vrijeme na svijetu, navodi Wikipedia. Imala je čak 25,4 kilograma.

FOTO Popularno zagrebačko jezero gotovo je presušilo

Jezero Lokva se prazni svakih 20 godina kako bi se izveli potrebni radovi na održavanju. Posljednji put to se dogodilo 2001. godine, a sada je ponovno došlo vrijeme.

Jezero, koje se već počelo prazniti, bit će prazno do kraja rujna.

Ipak, tamo će se i dalje imati što raditi. Općina Lokva, kojoj pripada jezero, već je najavila događanja koja će se odvijati na dnu jezera.

Prije 22 godine tamo su održali rock koncert Frogstock, a za ovu godinu najavljuju “Operu na dnu jezera” – priliku za nešto što nećete moći doživjeti sljedećih dvadeset godina.

