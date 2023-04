Kako pobijediti ovisnost o šećeru?

Podijeli :

Ako se ovisni o šećeru za to možete kriviti i genetiku. Istraživanja pokazuju da razlika u DNK može značiti da su neki ljudi manje osjetljivi na okus šećera pa traže sve slađu hranu kako bi dobili nagradu.

Osim genetike, prehrana bogata šećerom može stvoriti i pogoršati želju za slatkim. Skokovi inzulina i pad šećera u krvi koji nastaju nakon konzumiranja šećera stvaraju kaos vašim hormonima i imunološkom sustavu, ali i težini.

Vjerojatno niste ni svjesni koliko šećera konzumirate, ali šećer se krije i u sastojcima kao što su maltodekstrin, ječmeni slad i koncentrat voćnog soka. Ako ne možete odoljeti slatkome, slijedite pet provjerenih strategija koje će vam pomoći da se riješite ovisnosti, viška kilograma i masnih naslaga, prenosi B92.

Smanjite razinu stresa

Iako je ponekad žudnja za šećerom rezultat niske razine šećera u krvi, žudnja se javlja čak i kada niste gladni. Okrećemo se slatkome kao “hrani za utjehu” kada smo pod stresom ili tjeskobom, a ne jabukama ili mrkvama jer žudimo za jednostavnim šećerima. To je ironično jer šećer zapravo više opterećuje vaše tijelo tako što naglo podiže razinu energije, a zatim dovodi do naglog pada. To rezultira time da ponovno posežete za slatkišima. I tako se vrtite u začaranom krugu. Ako ste pod stresom, nemojte se smirivati ​​slatkišima. Umjesto toga prakticirajte vježbe disanja, jogu, meditaciju, plivanje…

Male promjene koje puno znače

Umjesto mliječne birajte tamnu čokoladu s najvećim postotkom kakaa (minimalno 70%). Ima puno manje šećera i nema šanse da pojedete svu čokoladu odjednom. A ako ste ljubitelj pire krumpira (brzo diže šećer u krvi), zamijenite ga pireom od cvjetače.

Spavajte uredno

Nije slučajno to što nakon neprospavane noći žudite za šećerom. Najprije ćete posegnuti za kavom koja će vam povećati razinu kortizola, a nakon toga i pad energije. Zatim posežete za čokoladicom. Ako imate problema sa spavanjem, isprobajte sljedeće savjete: otprilike sat vremena prije spavanja isključite TV, računalo i odložite mobitel. Prigušite svjetla i čitajte dobru knjigu. Spavat ćete poput bebe.

Postupno izbacivanje šećera

Naglo izbacivanje šećera uopće nije dobra taktika. Umjesto toga, polako smanjite unos šećera iz dana u dan. To će spriječiti žudnju koja vas može vratiti na početak.

Jedite proteine

Jedan od najbržih načina da utažite želju za šećerom jest jesti proteine. Proteini su odlični za osjećaj sitosti, ali jeste li znali da zapravo mogu smanjiti i vašu želju za slatkim? Kada ne unosimo dovoljno proteina, žudnja nas preuzima i tjera nas da tražimo brzo rješenje – šećer. Jedite kvalitetno meso, jaja, mahunarke, orašaste plodove i sjemenke.

