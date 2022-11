Podijeli :

Izvor: Shutterstock/ Ilustracija

Prepirke, neslaganja, pa čak i svađe, mogu biti dio svakog odnosa. Partnerski odnosi vrlo su komplicirani te ovise o individualnim karakteristikama osobe. Stoga je teško davati generalizirane savjete kako spasiti brak ili vezu, no neka pravila su ipak univerzalna.

Funkcionalna veza ili brak zahtijevaju volju, želju i ljubav kod oba partnera. Iako je ideja braka predivna, mnogi ulaskom u ovu novu avanturu života možda nisu bili spremni na sve što će ih dočekati. Brak je mnogo više od ljubavi te zahtijeva kompromise, a ponekad čak i žrtvu.

Kada se pitate kako spasiti brak, teško je nekome reći da će savjeti i trikovi sigurno upaliti. Ljudski karakteri su različiti te dok se vama nešto možda čini smisleno i logično, vaš partner možda uopće ne razmišlja na isti način kao vi. Nije loše prije ulaska u brak razmisliti o svemu što smo spremni dati i napraviti za našeg partnera, ali niti razmisli o tome gdje su naše granice.

Kako spasiti brak?

Odnos ne može biti potpuno dobar dok obje strane nemaju iste ciljeve i želje, ili barem dok nemaju želju raditi na istim ciljevima. Razgovor, dobra komunikacija i kompromis trebali bi biti glavni koraci kako spasiti brak. Zajednički trud uz toleranciju i razumijevanje trebali bi biti ključevi svakog odnosa.

Odgovor na pitanje “može li se moj brak spasiti” nije lako dati, ali zato u nastavku donosimo nekoliko načina kako to učiniti.

1. Ako vi niste dobro, neće biti niti brak

Prilikom rješavanja problema krenuti moramo od sebe. Postoje mnoge osobe koje ne mogu prihvatiti da su nezadovoljne same sobom, svojim odlukama i životom pa za sve navedeno krive druge. Okrivljavanje druge osobe, u ovom slučaju partnera s kojim ste u braku, nije zdrava opcija.

Razmislite o tome jeste li vi dobro i što vas muči bez da taj problem sagledavate u odnosu na partnera. Je li taj problem koji imate možda samo vaš? Ako vi niste dobro i ako je vaše mentalno stanje loše, vaši odnosi ne mogu biti dobri. Krenite od sebe. Kada pronađete da je problem kod vas, recite to partneru i pokušajte zajedno raditi na tome. Ponekad je potrebno u to uključiti i stručnu osobu poput psihologa.

2. Ne čekajte s razgovorom

Emocije mogu biti teške, zamarajuće i često nejasne. Ponekad vam se možda čini da vas kod partnera ili u odnosu muči jedna sitnica pa preko nje prelazite. Međutim, ta sitnica može prerasti u pravi problem ako počnete vjerovati da vam partner nešto namjerno čini nažao. To razmišljanje može nastati ako na vrijeme partneru ne kažete što vas muči.

Dobro razmislite zašto vas nešto smeta, plaši, živcira ili povrjeđuje i otvoreno to recite partneru bez svađanja. Pokušajte osobi dati do znanja da razgovorom o sitnicama rješavate potencijalne dugoročne probleme. Kada nakon nekoliko godina na vidjelo izađe neki manji problem koji ste imali, to može izazvati veliku svađu. Razlog tomu je nakupljeni stres po tom pitanju koji ste svih godina držali u sebi. Nemojte si to dopustiti, reagirajte na vrijeme.

3. Odredite ciljeve i želje

Neovisno o tome jeste li u brak ušli naglo ili nakon duge veze, ponekad partneri ne razjasne ciljeve i želje na vrijeme. Također je moguće da se ti ciljevi s vremenom promijene.

Vrlo je važno partneru dati do znanja što imate u planu te pokušati osmisliti način da zajedno radite na tome kako bi te ciljeve ostvarili. Neki ciljevi drugoj osobi mogu biti manje važni, no zbog toga je važno objasniti partneru što zapravo mislite. Važna pitanja koja često potaknu svađe su stambeno pitanje, ekonomsko stanje te djeca i odluke vezane uz njih.

Ostavljanje ciljeva i planova nedorečenih može dovesti do kajanja i krivnje, odnosno, nevoljnog popuštanja jedne strane. Odnosi bi trebali biti što više ravnomjerni.

4. Prihvatite promjene

U životu se sve neprestano mijenja, pa tako i brak. Vaš partner, kao i vi, samo je čovjek i također prolazi kroz život uz brojne promjene koje se događaju. U braku biste trebali rasti vi kao osoba, ali i kao partner u braku.

Prihvaćanje promjena i gledanje na njih kao na nove izazove je zdrav način razmišljanja. U braku se može promijeniti partner, a možda i vi. Dok god je promjena u pozitivnom okruženju i s pozitivnim ciljem, razgovarajte o tome što možete tu učiniti i kako najlakše tu promjenu prihvatiti.

Kod ovakvih situacija i svađa pitanje kako spasiti brak obično dolazi nakon što jedan partner odluči promijeniti posao, odluči da ipak ne želi djecu ili neka druga važna životna pitanja. Razmislite o tome zašto je došlo do te promjene, pitajte i otvoreno razgovarajte s partnerom zašto je promijenio mišljenje ili neki cilj. U redu je ako vam je potrebno vremena da se prilagodite na novonastalu situaciju, kao i ako odlučite da ta promjena vama ne odgovara. Ovdje će se vidjeti hoćete li spasiti brak ili ćete možda krenuti svatko svojim putem.

5. Raspravljajte s dobrim ciljem

Nezadovoljstvo sa samima sobom može rezultirati nezadovoljstvom u vezi ili braku bez da je druga osoba za to kriva. Osjećaj stresa koji može uzrokovati pretjerana količina obaveza nerijetko izazva svađe s ljudima u neposrednoj okolini. Često su to upravo partneri koji doživljaju posljedice nezadovoljstva svojih odabranika. Stoga je važno, prije svake prepirke, razmisliti o tome koji je cilj te rasprave.

Ako se svađate samo “da biste se svađali” tako nećete spasiti brak. Ovakvo ponašanje pokazuje da je potrebno pogledati u svoje mentalno stanje i vidjeti što uzrokuje želju za svađanjem i prepiranjem. Kada raspravljate s partnerom i želite ukazati na neki problem, činite to s ciljem da ga zajedno i popravite.

Kada je prvotna namjera negativna, čitav razgovor će biti negativan i neučinkovit. Štoviše, mogao bi izazvati samo dodatnu nervozu i stres.

6. Prestanite pretpostavljati

Kao i većina ovih koraka, i ovaj bazu ima u komunikaciji. Odnosno, ovaj korak govori da ne biste smjeli pretpostavljati što vaš partner misli i na temelju toga postupati. Naravno, tu osobu dugo poznajete i znate “kako diše”, no unatoč tome morate biti svjesni da se ona može ponašati drugačije od onoga što pretpostavljate. Ponekad neki uzdah, komentar ili kretnja uopće ne znače ono što ste vi u svojoj glavi pretpostavili da znače.

Iz tog razloga se ponovno vraćamo na isto – komunicirajte, razgovarajte, pitajte. Tek tada ćete imati iskren i zdrav odnos bez pretpostavki i nagađanja. Ako se osjećate nesigurno zbog nečega ili nekih vaših ranijih pretpostavki, recite to partneru, iskažite svoju zabrinutost. Ponovno, na način na koji je jasno da želite izvući nešto pozitivno iz toga.

7. Provedite više ili manje vremena zajedno

To što ste u braku ne znači da ste vezani pupčanom vrpcom. Nekim parovima odgovara da su zajedno neprestano i da baš sve rade skupa, no neki uživaju u svom vremenu. Ništa od navedenog nije krivo te isključivo ovisi od osobe do osobe.

Ako vam se čini da ne provodite dovoljno vremena zajedno zbog drugih obaveza, pokušajte dogovoriti točan termin da otiđete, primjerice, na spoj. Pokušajte i neke svakodnevne aktivnosti raditi zajedno. U tom zajedničkom vremenu razgovarajte, dijelite iskustva, držite se za ruke i ljubite. Možda vam je upravo nedostajalo da ste ponovno “u vezi”, a ne u braku.

Međutim, ako ste u braku u kojem sve već radite zajedno, nije neobično niti krivo ako želite malu pauzu od partnera. Dok god želja za malo mira i vremenom samo za vas nije u lošoj namjeri te ako to možete objasniti partneru, tu ne bi trebalo biti problema. Razmislite jedino zašto radije želite vrijeme provoditi sami umjesto s partnerom te koja je pozadina te odluke. Ako vam partner iskreno kaže da želi malo biti sam, često je dobar način poštovati tu odluku.

8. Nemojte se prestati truditi

Ušli ste u brak i to je sada to, ta osoba je sada vaša. Dobro znate da veze niti brakovi tako ne funkcioniraju. Neovisno o tome koliko dugo ste s osobom, uvijek je dobro ponovno vratiti “stari žar”. Upravo to je dobar način kako spasiti brak. Zaintrigirajte partnera novom odjećom, novim spojem, večerom ili bilo čime što možda više ne činite koliko ste činili prije.

Priuštite partneru masažu, volite se i dodirujte kao da ste tinejdžeri i kao da ste tek sada ušli u vezu. Prisjetite se što vas je vezalo na samom početku i pokušajte oživjeti tu vatru ako se ugasila.

Simpatični znakovi pažnje, ne nužno pokloni, već poruke ili komplimenti mogu značiti puno. Razmislite o tome što biste vi htjeli da partner čini za vas, a onda mu vratite istom mjerom. Pokažite da želite spasiti brak i da ste spremni raditi na tome.